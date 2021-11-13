TÜRKŞEKER: Şekerde arz problemi olduğuna dair iddialar doğru değildir

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), şekerde arz problemi iddiaların doğru olmadığını öne sürdü. Kurum, bu iddiaların bazı firmaların fiyatları yükselterek ürün satmalarından kaynaklandığını söyledi.

TÜRKŞEKER'in açıklamasında 2020-2021 üretim döneminde birçok fabrikada tüm zamanların rekorunu kırdığı ifadelerine yer verilerek, 400 bin ton şeker üretiminin yanı sıra bu miktarın Kooperatif ve Özel Sektör fabrikalarının üretimi göz önünde bulundurulduğunda toplamda 1 milyon 150 bin ton olduğu aktarıldı.

TÜRKŞEKER’in aynı zamanda iç piyasaya yönelik üretim sorumluluğunun üzerinde 135 bin ton da ihracat amaçlı C Şeker ürettiği belirtilen açıklamada, 300 bin ton ihraç amaçlı şekeri de özel sektör şirketleri üreterek toplamda tüm şeker sanayiinde 435 bin ton ihraç amaçlı şeker üretildiği kaydedildi.