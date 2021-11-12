Bu görüntü sonrası BİM'den açıklama

Rekabet Kurumu tarafından "kartel" iddiasıyla yaklaşık bir milyar liralık bir cezaya çarptırılan BİM market zincirinde bir haftadır şeker bulunmadığı, rafların boş kaldığı paylaşımları sonrası açıklama geldi.

"Şekerin piyasa fiyatı da devletimizin yönetimindeki üretici kuruluşun satış fiyatına göre oluşmaktadır. Şirketimiz bu şekilde oluşan şeker piyasasından temin ettiği şekeri, düşük kar ve asgariye indirilmiş işletme maliyeti ile tüketiciye ulaştırmak gayreti içindedir" denilen açıklamada, şeker fabrikalarının son günlerde şeker satışını neredeyse durdurduğu belirtildi.

Açıklamada "Diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız" denildi.