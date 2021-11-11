EYT yalanları: 'Düğmeye basıldı, müjde, yol haritası belli oldu' demişlerdi...

Yandaş medya günlerdir "EYT müjdesi" haberlerinden geçilmiyor.

Yeni Şafak dün "EYT’de düğmeye basıldı" başlığını kullanırken, bakanlık bünyesinde çalışmaların sürdüğü, müjdenin yakın olduğu belirtilmişti.

Sabah gazetesi bu haberi bir adım ileri götürerek bugün yer verdiği EYT haberinde, "EYT SON DAKİKA | EYT düzenlemesi için rota belli oldu: Emeklilik yolunda bu 6 maddeye dikkat!" başlığını kullanıp, bakanlık bünyesinde süren çalışmalardan detaylara işaret ediyor, hangi modellerin masada olduğuna değiniyordu.

Bir diğer yandaş gazete Star'da ise "Milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül" başlığıyla "Başkan Erdoğan, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilik için yaşı bekleyenler (EYT), asgari ücret ve emekli aylıkları konusunda çalışma yapıyor" ifadelerine yer veriyordu.

Yandaşların bu haberlerini destekleyecek açıklama ise Çalışma Bakanı Bilgin’den gelmiş, kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, EYT için maliyet araştırması yaptıklarını söylemişti.

Tüm bu ifadeler ve haberlerin ardından bugün Çalışma Bakanlığı, "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Günlerdir müjde, yol haritası belli oldu haberleri yapan yandaşlar, bu açıklamayı sırasıyla şu başlıklarla geçiştirdi:

Sabah: Bakanlıktan son dakika EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması...

Star: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ''EYT'' açıklaması!

Yeni Şafak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: EYT ile ilgili bir çalışma öncelikli gündemimizde yok

Yıllardır haklarını talep eden, bunun için uzun süredir mücadele veren 'emeklilikte yaşa takılan' yurttaşlar, söz konusu yalan haberlere de haklı taleplerini bir kez daha erteleyeceğini ilan eden iktidara da tepkili.