'Şeker fabrikalarında stok yapılıyor'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şeker fabrikalarının şeker stokladığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, “Zam beklentisi ile şekerin stoklanması akabinde Türkiye’de 2021 yılında vatandaşın şeker kuyruklarında beklemesinin önüne nasıl geçilecektir” diye sordu.

Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, "Şekerin, şeker fabrikaları tarafından stoklandığı iddiaları var. O nedenle bakanlığa sorduk; şeker kıtlığı noktasında hangi önlemleri aldınız? Şekere yüzde 50 zam yapılacağı noktasında iddialar var” dedi.

'Bakkallar toptancılardan şeker alamıyorlar'

Tanrıkulu şöyle konuştu:

"Şeker fabrikaları özelleştirildi. Şimdi Türkiye’de şeker sıkıntısı var, bakkallar toptancılardan şeker alamıyorlar. Şekerin, şeker fabrikaları tarafından stoklandığı iddiaları var, o nedenle bakanlığa sorduk; şeker kıtlığı noktasında hangi önlemleri aldınız? Şekere yüzde 50 zam yapılacağı noktasında iddialar var. Bu nedenle şeker fabrikalarında stoklama var mı yok mu bunu araştırın. Varsa bu stokları ortadan kaldırın ve bakkallar ile diğer tüketicilerin şeker alması için ve zammın olmaması için bu stoklanmanın da kötüye kullanılmaması için tedbirleri alın diye sorduk. Gerçekten de sokakta vatandaşlar ve küçük esnaf, şeker temininde büyük zorluklar yaşıyor." (ANKA)