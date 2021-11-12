'Şeker fabrikalarında stok yapılıyor'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şeker fabrikalarının şeker stokladığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, “Zam beklentisi ile şekerin stoklanması akabinde Türkiye’de 2021 yılında vatandaşın şeker kuyruklarında beklemesinin önüne nasıl geçilecektir” diye sordu.
Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, "Şekerin, şeker fabrikaları tarafından stoklandığı iddiaları var. O nedenle bakanlığa sorduk; şeker kıtlığı noktasında hangi önlemleri aldınız? Şekere yüzde 50 zam yapılacağı noktasında iddialar var” dedi.
'Bakkallar toptancılardan şeker alamıyorlar'
Tanrıkulu şöyle konuştu: