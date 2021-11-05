Fiyatlar uçtu, artık yağ da bulunmuyor: 'Ayçiçeği üretiminde de sıkıntı var'

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dünya gıda fiyatları Ekim ayında art arda üçüncü ayda da yükseldi ve Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye'de gıda enflasyonu DİSK-AR tarafından Ekim ayında dar gelirliler için aylık bazda yüzde 35-40 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre de tahıl, diğer bitkisel ürün ve sebze üretiminin bir önceki yıla göre düşeceği tahmin edildi. Üretim miktarlarının bir önceki yıla göre bitkisel ürünlerde yüzde 12, buğday üretiminde yüzde 13, arpa üretiminde yüzde 30, çavdar üretiminde yüzde 32, nohut üretiminde yüzde 24, kırmızı mercimekte yüzde 30, şeker pancarı üretiminde ise yüzde 15 azalacağı öngörüldü.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise yüzde 9,6 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durumun palmiye, soya, ayçiçeği, zeytin ve kolza yağındaki güçlü fiyat artışlarından kaynaklandığı söylenirken, bazı marketlerde özellikle sıvı yağ bulmak güçleşti. Bazı marketlerde ise sınırlı sayıda satış yapılıyor.

'Yurtdışından karşılama yoluna gidiliyor'

soL'a konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Türkiye'de ayçiçeği üretimindeki sıkıntıya dikkat çekti. Artan arzın yurtdışından karşılama yoluna gidildiğini belirten Suçmez, "Asıl önemli olan asgari ücretin ve dolayısıyla insanların gelir düzeyinin yükseltilmesi" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı şöyle konuştu:

"Bazı bölgelerde 'sınırlı sayıda alın' uyarıları oluyordu. Zaten Türkiye'de ayçiçeği üretiminde de sıkıntı var. Dışarıdan alıyoruz. Onların da fiyatları yüksek. Genel eğilim olarak insanlar alıp stoklamak istiyorlar.

Kuraklığın da etkisiyle ülkede azalan üretime bağlı olarak, artan nüfusu da düşünürsek bu arzın bir şekilde karşılanması lazım. Şu anda yurtdışından karşılama yoluna gidiliyor. Örneğin mısırda hasat dönemi. Mısır ithal ediyoruz. Kırmızı mercimekte çok ciddi rekolte düşüşleri var. Nohutta kendimize yeterliydik, bu yıl nohutta da kuraklık ve rekolte düşümü var. Bakliyatlarda da, sıvı-katı yağlarda da artan fiyatlara karşı insanların alım tepkileriyle bu durum oluşuyor. Ama ne zamana kadar böyle olabilir?

'Asıl önemli olan insanların gelir düzeyinin yükseltilmesi'

Asıl önemli olan asgari ücretin ve dolayısıyla insanların gelir düzeyinin yükseltilmesi. Bu olursa artan fiyatlar insanları endişelendirmez. Pandemi koşullarında dünyada artan taşıma giderleri, yükselen fiyatlar, ülkelerin korumacı politikalar, bizim ülkemizde -önlemlerin de alınmaması etkisiyle kuraklık nedeniyle- düşen üretim, yükselen fiyatlar markete yansıyor. Bu sorunların giderilmesi için tüketici gelirlerini yanı sıra üretimin de artırılması gerekli."