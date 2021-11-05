Dünyada gıda fiyatları 2011'den beri en yüksek seviyede

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) aylık raporunda, 2021'in Ekim ayında, gıda ürünleri sepetinin uluslararası fiyat endeksini ortalama 133,2 puan olarak hesaplarken bu Eylül ayından 3,9 puan daha fazla oldu.

Bu aynı zamanda Ekim 2020'ye göre yüzde 31,3 artışı temsil ediyor. Metin, üç ay boyunca art arda bir yükselişin ardından, tahıl ve bitkisel yağ piyasalarındaki artış karşısında endeksin Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

Ekim ayındaki tahıllar, Eylül ayına göre ortalama yüzde 3,2 ve bir önceki yıla göre yüzde 22,4 daha pahalı oldu.

Buğday özellikle Kanada, ABD ve Rusya'da azalan hasatların ardından dünya pazarlarında daha düşük arzın tetiklenmesiyle Kasım 2012'den bu yana en yüksek fiyat artışı olan yüzde beş yükselişe tanık oldu.

Öte yandan, bitkisel yağlar da geçen ay hurma, soya fasulyesi, ayçiçeği ve kolza yağı fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 9,6 artışla bugüne kadarki en yüksek seviyeyi gördü.

GTÖ raporuna göre, süt ürünleri fiyat endeksi de Ekim ayında, Eylül ayına göre yüzde 2,2 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artış kaydetti.

Tereyağı, yağsız süt tozu ve tam yağlı süt tozunda, güçlü küresel ithalat talebi nedeniyle art arda ikinci ayda Ekim ayında artış yaşandı.

Şeker ve et fiyatları düştü

Bununla birlikte et fiyatları, revize edilen Eylül değerine ve art arda üçüncü düşüş ayına göre yüzde 0,7 düştü, ancak yine de 2020'nin aynı ayındaki değerin yüzde 22,1 üzerinde.

Bu arada, şeker fiyatı Ekim'den Eylül ayına dek yüzde 1,8 düşerek, art arda altı aylık artışların ardından ilk düşüşünü gerçekleştirdi.