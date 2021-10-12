'Türkiye nükleer atık çöplüğü olmasın, kanun veto edilsin!'

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 47. Dönem Yönetim Kurulu, kullanılmış yakıt, radyoaktif atıklar ve nükleer enerji ile ilgili iki ayrı sözleşmenin Meclis’te kabul edilerek yasalaşmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Türkiye’nin nükleer atık çöplüğüne dönebileceği uyarısı yapılan açıklamada, söz konusu yasaların veto edilmesi istendi.
Yönetim kurulunun açıklamasında, "Paris İklim Anlaşması’nın TBMM’de onaylandığı gece 'çevre için büyük bir adım atıldığı' iddiasıyla yaratılan algının perde arkasında, Türkiye’yi nükleer atık çöplüğüne çevirebilecek iki düzenleme daha yasalaştırılmıştır" denildi.
'Dışa bağımlılık yanında felaket ve ölüm riski de doğacak'
Açıklama şöyle: