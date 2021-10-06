Paris İklim Anlaşması Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olmak için hazırlanan kanun teklifi tüm partilerin oyları ile Meclis Genel Kurul’da kabul edildi.

Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında 2015 yılında imzalanan, 2016 yılında yürürlüğe giren bir anlaşma.

Altı yıldır sürüncemede olan anlaşmanın Meclis onayına sunulacağını AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Eylül ayında yaptığı konuşmada açıklamıştı.

Türkiye, anlaşmayı imzaladığı halde onaylamayan birkaç ülke arasında yer alıyordu.