Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Doruk Madencilik önünde oturma eylemi başlattı

Daha önce Doruk Madencilik bünyesinde yaşanan sorunlar nedeniyle bir direniş başlatan ve Ankara'ya yürüyüş düzenleyen Türkiye Maden İşçileri Sendikası, verilen sözlerin tutulmaması üzerine bugün yeniden eyleme geçti. Sendika, yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirket için holding önünde oturma eylemi başlattı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada işçilerin aylardır süren mağduriyetine dikkat çekilerek, Bakanlıklar nezdinde verilen sözlerin dahi hala yerine getirilmediği vurgulandı. Şirket tarafından kamuoyuna ve işçilere, hakediş ödemelerinin 23 Temmuz tarihinde yapılacağı yönünde bir açıklama yapıldığı, ancak aradan geçen süreye rağmen bu taahhüdün yerine getirilmediği ifade edildi. İşçilerin ve ailelerinin beklediği ödemelerin yapılmamış olması tepkilere neden oldu.

Açıklamada aylardır sabırla çözüm bekleyen işçilerin defalarca iyi niyet gösterdiği ve verilen her söze güvenerek beklediği aktarıldı. Bu süreçte mağduriyetlerin giderek arttığı, birçok emekçi ve ailesinin ciddi ekonomik sıkıntılarla baş başa bırakıldığı belirtilerek, sendika üyelerinin tüm mağdur işçilerin haklarını savunmak amacıyla bugün itibarıyla Doruk Madencilik şirketi önünde demokratik ve yasal haklarını kullanarak eylem başlattığı duyuruldu. Sendika, taleplerinin net olduğunu; verilen sözlerin derhal yerine getirilmesi, tüm hakedişlerin gecikmeksizin ödenmesi ve yaşanan mağduriyetin sona erdirilmesi gerektiğini bildirdi.

İşçilerin hakları teslim edilene, verilen sözler yerine getirilene ve somut bir çözüm ortaya konulana kadar eylemin kararlılıkla sürdürüleceği, haklı mücadeleden vazgeçilmeyeceği ve şirket önünden ayrılınmayacağı açıklandı.

Sendikanın açıklaması şu şekilde:

"Sözlerinizi tutun!

Doruk Madencilik'te yaşanan hak kayıpları ve aylardır süren mağduriyet, Bakanlıklar nezdinde verilen sözlere rağmen hala giderilmemiştir.

Şirket tarafından kamuoyuna ve mağdur işçilere, hak ediş ödemelerinin 23 Temmuz tarihinde yapılacağı yönünde açıklama yapılmış ancak aradan geçen süreye rağmen bu taahhüt yerine getirilmemiş, işçilerin ve ailelerinin beklediği ödemeler yapılmamıştır.

Aylardır sabırla çözüm bekleyen işçiler, defalarca iyi niyet göstermiş, verilen her söze güvenerek beklemiştir. Ne yazık ki bu süreçte mağduriyetler artmış, birçok emekçi ve ailesi ciddi ekonomik sıkıntılarla baş başa bırakılmıştır.

Bu nedenle üyelerimiz, tüm mağdur işçilerin haklarını savunmak amacıyla bugün itibarıyla Doruk Madencilik şirketi önünde demokratik ve yasal haklarını kullanarak eylem başlatmıştır.

Talebimiz nettir! Verilen sözler derhal yerine getirilmeli, tüm hak edişler gecikmeksizin ödenmeli ve yaşanan mağduriyet sona erdirilmelidir.

Buradan açıkça ifade ediyoruz: İşçilerimizin hakları teslim edilene, verilen sözler yerine getirilene ve somut bir çözüm ortaya konulana kadar eylemimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyecek, şirket önünden ayrılmayacağız."

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