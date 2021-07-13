Türk Hava Kurumu şubelerine AKP’liler atanıyor

Orman yangınlarında söndürme uçakları kullanılmadığı için tartışmalara neden olan ve 2019’dan bu yana AKP’li eski Bakan Cenap Aşçı başkanlığındaki kayyum heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu (THK) şubelerine AKP’liler atanıyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, THK Zonguldak Şube Başkanı Dilek Sümer ile tüm şube yöneticileri THK Genel Başkanlığı’ndan gönderilen bir yazıyla görevden alındıklarını öğrendi. Zonguldak Şube Başkanlığı’na ise AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in yeğeni Nihat Aygün atandı. THK Şube Başkanlığı’na atanmasına ilişkin açıklama yapan Aygün bir skandala imza atarak “AKP milletvekili dayım Polat Türkmen’e teşekkür ediyorum” dedi.

'Kayyum şubemizin kirasını bile doğru düzgün ödemedi'

Kayyum heyetinin görevden aldığı eski THK Şube Başkanı Dilek Sümer ise şu açıklamalarda bulundu:

“Kayyumlar tüm şube yönetimini ve beni görevden aldı. Nihat Aygün şube başkanı olarak atandı. THK’ye kayyum atandığından beri yıllardır yaptığımız gibi kurban derisi ile fitre ve zekât toplayamıyorduk. Son iki yıldır fitre ve zekât toplamamız için okullarda zarf dağıtmamıza izin verilmiyor. Kurban derisi de toplayamıyorduk. Tüm araç ve depo gibi taleplerimiz karşılanmıyordu. 13 senedir THK’de grev alıyorum. Kendi cebimizden harcama yaptığımız, kendi araçlarımız ile kurban derisi topladığımız günler oldu. Kayyum, şubemizin kirasını bile doğru düzgün ödemedi. Zonguldak Valisi’ne fitre ve zekât toplayacağımız zarfları dağıtmak için izin istemeye gitti. Vali bize, ‘Siz dilenci misiniz? Bırakın bu işleri başkaları yapsın’ dedi ve izin vermedi.”

'AKP’deki görevimi sürdürüyorum'

En fazla geliri olan ilk 10 THK şubesinden biri olan Kastamonu Şubesi’ne de şube başkanının istifa etmesinin ardından AKP’li bir isim atandı. THK Kastamonu Şubesi’ne AKP Kastamonu İl Disiplin Kurulu Üyesi ve eski Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu atandı.

AKP’li THK Şube Başkanı Dağdelenoğlu’nu tebrik edenler arasında Ensar Vakfı Kastamonu Şube Başkanı ile AKP Kastamonu İl Başkanı gibi isimlerin yer aldığı öğrenildi. Habere göre Dağdelenoğlu, “Ben buraya siyaseten gelmedim. Önceki THK Şube yönetimi istifa etti. THK de Kayyum yönetiminde olduğu için ve yeniden kongre yapılamadığı için Vali Bey beni başkan yaptı. İHH’daki görevimi de devrettim ve AKP’deki görevimi sürdürüyorum. THK Başaralı olmalı ben buna inanıyorum. THK ülkemiz için önemli bir kurum” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl da baskılar üzerine yönetim kurulu üyeleri ile başkanı istifa eden THK Eskişehir Şubesi’nin başına AKP Eskişehir Milletvekili Harun Karacan’ın oğlu Alihan Karacan getirilmişti. 26 yaşındaki Alihan Karacan’ın, THK’ya 17 Haziran’da üye olduğu, kurumun hiçbir kademesinde bir görev almadan doğrudan başkanlık görevine atandığı ortaya çıkmıştı. THK Köyceğiz Şubesi’ne ise AKP’li Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yatkın, eski AKP’li belediye meclis üyesi Mehmet Nadi Pirci ve AKP’li Mehmet Arslan atanmıştı.

'Yıllık geliri 1 milyon TL’yi aşan şubeleri var'

İsminin açıklanmasını istemeyen eski THK Genel Başkanlığı yöneticileri de kayyum heyeti aracılığıyla iktidarım THK’yi ele geçirmeye çalıştığını söyledi:

“THK topladığı deri, zekât ve fitre gelirleriyle İnönü Havacılık Eğitim Merkezi’nde her yıl yüzlerce gence eğitim veriyor. Sadece Kastamonu şubesinin yıllık geliri 500 bin TL’ye yakın. THK’nin 400’e yakın şubesi var ve yıllık geliri 1 milyon TL’yi aşan şubeleri var. THK’nin ülke genelinde yaklaşık bin 200 civarında gayrimenkulü var. Tüm bunlar birilerinin iştahını kabartıyor. İktidar THK’nin milyonlarca lira değerindeki mülklerine çökmek istiyor.”

2019 yılında kayyum atandı

THK, havacılık sanayisini kurmak; askerî, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak için 16 Şubat 1925’te Atatürk tarafından kuruldu. Geçtiğimiz yıllarda yolsuzluk iddiaları ile gündeme kuruma, 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyum heyeti atandı. Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63’üncü AKP Hükümeti’nde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı.

Uçaklar çürümeye terk edildi

THK yangın söndürme uçağı ihalesiyle de tartışma konusu. Orman Genel Müdürlüğü, yangın söndürme uçağı kiralama ihalesine uçaklarının “En az 5 bin litre su taşıma kapasitesi” olması şartını koyduğu için 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları, orman yangınlarında kullanılamıyor. Uzun zamandır kullanılamayan yangın söndürme uçaklarının pilotları da kayyum heyeti tarafından “THK’ye yıllık maliyetinin yaklaşık 11 milyon TL” olduğu gerekçesiyle işten atıldı. Milyonlarca liralık söndürme uçakları THK’nin Etimesgut Türkkuşu Tesisleri’nde çürümeye terk edildi.