Kayyum heyeti Türk Hava Kurumu'nu satışa çıkardı

Koronavirüs salgını devam ederken, Türk Hava Kurumu’nun 7 taşınmazının satış ihalesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Taşınmazların bedeli ilanlarda belirtilmezken, kurum son bir ay içinde 10 taşınmazını satışa çıkarmış oldu.

Bugün Resmi Gazete'de Türk Hava Kurumu’nun (THK) 7 taşınmazının satış ihalesi yayımlandı. Kurum aşağıdaki listede görüleceği üzere son bir ay içinde 10 taşınmazını satışa çıkarmış oldu. 2 Nisan’da ise 11 uçağının satış ihalesi yayımlanmıştı.

Taşınmazların tahmin edilen bedeli ilanlarda belirtilmediği için bilinemiyor ancak kurum internet sitesinde Kütahya Merkez ilçede 2 kat bahçeli ev için 2 milyon 350 bin TL tahmin edildiği bilgisine yer verilmiş.

Uçakların satılmasına ilişkin olarak teklif mektubunda şu bilgiler yer alıyor: “11 adet M-18 A/B Dromader uçağı, THK bünyesinde yangın söndürme uçağı ve zirai ilaçlama uçağı olarak kullanılmış ancak mevzuat değişiklikleri ve maliyet/performans değerlendirmelerinin ardından uçaklar 2012-2014 yıllarından sonra kullanım dışına çıkarılmıştır.”

THK, 16 Ekim 2019 tarihinden bu yana kayyum eliyle yönetiliyor. 2019 yılında yapılan genel kurulda seçilen 12 yönetim kurulu asil üyesinin 9’u; yedek üyelerin ise hepsi istifa etmiş, kurum yönetilemez duruma düşmüştü. Bunun üzerine Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesince 3 kişiden oluşan “yönetim kayyum heyeti” atamıştı.

İstifaların, THK uçaklarının İzmir’de çıkan orman yangınlarında Orman Bakanlığınca uçmaya elverişli bulunmayıp kullandırılmamasının ve bu duruma itiraz eden THK yöneticilerinin AKP kadrolarıyla tartışmalarının hemen ardından gelmesi dikkat çekmiş, AKP’nin gizli müdahalesi olduğu kuşkuları dile getirilmişti.

Yönetimin kayyumdan alınması için THK şubelerinin olağan genel kurullarının Mart ve Nisan aylarında yapılması gerekiyordu. Daha önce, kayyum heyetinin 13 Şubat 2020 tarihinde Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurduğu kuruma tam olarak hakim olamadıklarını gerekçe gösterip ertelenmesini istediği; mahkemenin de, “Kayyum heyeti tarafından ikinci bir takvim belirlenene kadar ertelenmesine…” karar verdiği haberi basına yansımıştı.

Kurumun faaliyetlerine hakim olamadığı gerekçesiyle olağan kongreleri erteleten kayyum heyetinin, mahkeme kararıyla kazandığı süreyi taşınmazlarının satılmasında kullanacağı anlaşılıyor.

BİR CUMHURİYET KURUMU

THK, Atatürk’ün direktifleriyle, 1925 yılında "Türk Tayyare Cemiyeti" adıyla kurulmuştu. 2009 yılında yenilenen İç Tüzüğü'nün 3’üncü maddesinde, “havacılığı Türk Milletine benimsetmek ve sevdirmek, ilmi, teknik, turistik ve sportif alanda faaliyet göstermek gibi amaçlarla…” kurulduğu belirtiliyor.

Kurum özellikle son yıllarda yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor ve bu yüzden de yönetilemiyor. Kapanma noktasına geldi. AKP iktidarları, kuruluş amacı doğrultusunda düzenli bir yönetim yapısına kavuşturulması gibi bir çaba içinde olmadı. Üstelik gelirlerini azaltacak yasal değişiklikler yaptı.

KURBAN DERİSİ TOPLAMA TEKELİ 2013'TE KALDIRILDI

THK, 2013 yılına değin kurban derisi toplama tekeline sahipti. “Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” 2013’ün Eylül ayında değiştirildi. Böylelikle vakıflar, dernekler, camiler, öğrenci yurtlarının da bağış toplamalarının önündeki yasal engeller kaldırılmış oldu.

THK’nın o dönemdeki Genel Başkanı, kuruma tanınan ayrıcalığın kaldırılmasını, “Hükümet kurban derisi toplama konusundaki kaosu gidermiş oldu” sözleriyle karşılamıştı. Başkan, konuşmasında, gelirlerinde yüzde 7 dolayında azalma olacağını ancak tasarruf yapılarak bu eksikliğin giderilebileceğini söylemişti.

THK’nın 1,7 milyar TL borcu; 600’e yakın taşınmazının olduğu, bunların satılması durumunda borçlarının ödenebileceği belirtiliyor.