Türk Hava Kurumu’na kayyum atandı. Yaz aylarında çıkan orman yangınlarında kuruma ait yangın söndürme uçaklarının kurumun taleplerine rağmen kullanılmaması tepki çekmişti.

Türk Hava Kurumu’na (THK) kayyum atanırken, kayyum olarak eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı’nın görev yapacağı öğrenildi.

Yaz aylarında artan orman yangınları sırasında THK’ya ait yangın söndürme araçlarının kullanılmaması tepkilere neden olmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin uçakların kullanılamaz olduğunu söylemesine rağmen THK uçakların yangınlara müdahale etmeye hazır olduğu ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise THK'yı hedef alarak, kurumun “mezarlığa dönüştürüldüğünü” söylemiş ve “masaya yatıracaklarını” duyurmuştu. Erdoğan, "Bunu savunuyorlar ve 'Bakanlık neden Türk Hava Kurumu ile çalışmıyor?' diyorlar. Yahu bu adam zaten mezarlığa dönüştürmüş Türk Hava Kurumu'nu. Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu. Şimdi büyük ihtimalle şurada birkaç gün içerisinde orayı da masaya yatıracağız. Yani bu Türk Hava Kurumu ile bir yere varamayız" demişti.