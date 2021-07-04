THK 44 taşınmazını satışa çıkardı

Türk Hava Kurumu (THK) Resmi Gazetede bugün yayımlanan ihale ilanında aralarında Antalya-İzmir-Muğla/Köyceğiz- Bodrum/Akyarlar-Yalova’daki 44 taşınmazını açık artırma ile satışa çıkardığını duyurdu. İhale 18 Ağustos 2021 günü yapılacak.

THK’yi iki yıldır kayyım yönetiyor. Kayyım heyetinin Başkanı Cenap Aşçı 63’ncü AKP İktidarında Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı.

Basında Kurumun 1.200 dolayında milyonlarda lira değerinde taşınmazı olduğu; kayyım heyetinin borçlarının ödenmesi bahanesiyle satmaya hazırlandığı haberleri yazılmıştı.

Haberlerde, 400 dolayında şubesinin 350’si AKP’ne muhalif olduğu için Kayyım heyetinin kongre yapılması isteklerini geri çevirdiği; elektrik, su ve internet faturalarını ödemediği; üstelik 11 yangın söndürme uçağı pilotu ile uçakların bakım ve onarımını yapan 15 teknisyeni işten çıkardığı gibi bilgiler veriliyordu.

THK Genel Başkanlığı dün yayımladığı Kamuoyu Duyurusunda bu iddiaları şu sözlerle yalanlamıştı;

“İktidar THK’nın mülklerine çökmek istiyor” ve “kayyum yönetimi 350’si muhalif olan şube binalarının giderlerini ödemiyor” şeklinde mesnetten yoksun ve konusu suç teşkil eden iddia ve ithamlarla, Türk Medeni Kanunu uyarınca Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından atanan Kayyum Heyeti açıkça zan altında bırakılmak istenilmektedir. Zira bir dernek statüsüne sahip olan Türk Hava Kurumunda teşkil etmiş bulunan şubeler, kurumun görev ve faaliyetlerini yürütmek amacına sahiptir ve gerek üye kabulünün gerekse faaliyet talep ve ifalarının herhangi bir siyasi görüş çerçevesinde sınırlandırıldığını yahut yönlendirildiğini iddia etmek açıkça insafsız bir iftiradan öte gitmeyecektir. Aynı zamanda, Kayyum Heyeti tarafından uzun uğraş ve çabalar neticesinde yapılandırılan yaklaşık 1,5 milyar TL kurum kredi borçlarının yapılandırılma sürecinde, gayrimenkullere ilişkin olarak Sulh Hukuk Mahkemesinin izin ve onayı da alınarak gerçekleştirilen tasarrufların, mülklere çökmek olarak tarifi de yine belirli bir amaca hizmet etmek üzere kamuoyu algısı oluşturmayı hedeflemektedir.”

Kurumun satışa çıkardığı taşınmazların özellikleri şöyle: