Tuhaf bir Ankara polisiyesi: Umut'un babasını engellemek için emniyet seferber oldu

2020 yılında alkollü bir sürücü tarafından katledilen ulusal sporcu Umut Gündüz'ün babasının bugün TBMM’ye milletvekilleriyle görüşmeye gitmesini engellemek için Ankara’da polis alarma geçti.

Umut Gündüz’ün öldürülmesine dair dün gerçekleşen duruşmada katile yine ceza çıkmamış ve dava ertelenmişti. Dün mahkeme önünde basınla bir araya gelmesi engellenen Umut’un ailesi, bu sabah basın toplantısı düzenlemişti. Basının ve bisikletli grupların sorularını yanıtlamak için bugün sabah 11.00’de Anıtpark’taki Umut Gündüz Bisiklet Yolu’na gelen Menderes Gündüz buraya oğlunun ‘hayalet bisikleti’ni de getirdi.

Sabah Anıtpark’a gelir gelmez polis Gündüz'ün yanına giderek, “Nasıl olacak, kim gelecek, kaç kişi gelecek” gibi sorular sordu. Gündüz de “bir şey yapılmayacak sadece basın gelecek, varsa mahkeme süreciyle ilgili soruları bunları yanıtlayacağım, sonra dağılacağız” yanıtını verdi.

Ancak basının gelmesiyle polis sayısı artarken bölgede kısa sürede 10’dan fazla polis aracı birikti. Menderes Gündüz Umut Gündüz’ün adının yazılı olduğu tabelanın altında basın mensuplarıyla konuşurken çevreleri polis tarafından çembere alındı. Polis amiri sürekli Gündüz'ü kenara çekerek "Ne zaman bitecek, ne zaman gideceksiniz" şeklinde sorular sordu.

‘Meclis’le ilgili planınız varmış, izin vermiyoruz!’

Öte yandan dün duruşma sonrasında aile, yaşadıkları hukuksuzluğu TBMM’ye taşıyacaklarını açıklamıştı. Mecliste 17 farklı milletvekiliyle iletişim kuran Umut’un ailesi, bu vekiller kanalıyla bisikletli cinayetlerini Meclis Hukuk Komisyonu’nda gündeme getirmek istiyordu.

Ancak bu sabahki basın toplantısı sırasında polis amiri Gündüz'e “Meclis’le ilgili bir planınız varmış” diye sordu. Gündüz polise cevap olarak Meclis'e gideceklerini ancak bir eylem veya gösteri planları olmadığını söyledi ve “Normalde eşimle birlikte gidecektik, ancak rahatsızlandığı için ben tek başıma gideceğimi söyledim” dedi.

Menderes Gündüz, “İçeri alırlarsa Meclis başkanıyla, komisyon başkanıyla birinci ağızdan konuşmak istediğini” söylemesine rağmen polis “Meclis etrafında hiçbir şekilde etkinlik veya eylem yapılmasına izin vermiyoruz” yanıtını verdi. Kendisinin eylem yapmak gibi bir gayesinin olmadığını bir kere daha belirtmesine karşın polisi amiri “Size müsaade etmeyeceğiz. Eğer giderseniz kaba kuvvet uygulayarak sizi atarız” dedi.

Gün boyunca polis takibi

Buna karşın saat 14.00’de Meclis’te olacağını belirten Gündüz, basın toplantısının ardından Umut’un “hayalet bisikleti”yle birlikte arabasına yürürken iki otomobilin kendisi takip ettiğini fark etti.

Gündüz arabasına vardığında iki aracın kendisini takip ettiğini fark etti. Gündüz eşyaları araca yükleyip yola çıktığında iki araç da kendisini takip etmeye devam etti. Gündüz durumu şöyle aktardı:

“Gerilmeye başladım, ters yöne düştü peşimden gelmeye devam etti, araçları sağlayıp sollayıp takibi sürdürüyordu. İleride kırmızı ışığa takılınca bir başka araç takibe başladı bu sefer."

Arabasını bırakıp yaya olarak aralıklardan geçerek ‘izini kaybettiren’ Gündüz, bu sefer de taksiyle yolculuğuna karar verdi. Meclis'e çıkan yollarda polis bu sefer sivil araçları kontrole başladı. Gündüz'ün bindiği takside şoför duruma "Allah Allah bu saatte polisin ne işi var" diye şaşırırken polisler araçlara bakıyorlar, Gündüz'ü arıyorlardı. Ancak takside olan Gündüz'ü fark edemediler.

Polis basın mensupları ve aile dostlarını arayıp ‘gelmeyin’ dedi

Menderes Gündüz Meclis'e yaklaşırken polis Umut’un ailesiyle iletişim halinde olan basın mensuplarını, bisikletli gruplarını ve aile dostlarını arayıp “Meclis’in önüne gelmeyin, aile eylemden vazgeçti” demeye başladı. Ancak polisin aradığı insanlar zaten aile tarafından Meclis’in önüne çağrılmamıştı.

Polisin yaptığı aramalar amacından ters teperken, Menderes Gündüz’ün Meclis’e geldiği sırada bazı bisikletli gruplar ve basın çalışanları alana doğru harekete geçti, ancak polisin TBMM’yi tamamen abluka aldığını gördüler.

Öte yandan Menderes Gündüz taksiyle Meclis'in yakınlarına gelip araçtan indiği anda Çevik Kuvvet, üzerine çullandı. Basın çalışanları alana alınmazken Gündüz polise buraya vekillerle konuşmaya geldiğini söyledi ancak polisten “Randevunuz yok, şu anda bütçe görüşmeleri var” yanıtını aldı.

'IŞİD'çiler elini kolunu sallayarak dolaşıyor, 1 kişi için Meclis ablukaya alınıyor'

Gündüz ablukanın ardından Meclis’e giremeden geri dönmek zorunda kaldı. TBMM’nin sadece bir kişi için ablukaya alınmasına tepki gösteren Menderes Gündüz, polise “IŞİD üyeleri elini kolunu sallaya sallaya Ankara’da dolaşıyor, bomba patlatmadan önce video çekip yayınlıyor, onları takip etmiyorsunuz, gücünüz acılı aileye mi yetiyor?” diye tepki gösterdi.

Umut Gündüz'ü öldüren Çağdaş Şenyüz 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra salınmıştı. Aile kasıtlı olarak katilin korunduğunu belirtirken, cezasızlığın gelecekteki cinayetlerin de önünü açtığı söyleyerek mücadelelerine devam ediyorlar.

Umut'un katledilmesinden beri bisikletli ölümlerinin durdurulması adına Gündüz ailesi çalışmalarını sürdürüyor.