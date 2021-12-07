Umut Gündüz davasında adalet talebi yine karşılık bulmadı: Artık yeter, adalet istiyoruz!

19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken trafik kurallarını ihlal eden alkollü bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

Ailesi Umut'un ölümünün bir "kaza"dan ibaret olmadığını belirtirken, katilin serbest bırakılması sonrası adalet mücadelesine başlamıştı.

Umut Gündüz cinayetinin 2. duruşması bugün Ankara Adalet Sarayı’nda Sıhhiye 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Umut'un ailesi duruşma öncesinde "Adalet İstiyoruz!" diyerek adliye önünde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklama şöyle:

'Artık yeter!'

"Bugün insanlığın en temel taleplerinden birini, ‘ADALET’ talebini, adaletin işlemediğinin en açık kanıtı olan Adalet mağduru aileler olarak dile getirmek için buluştuk.

Bizler, sadece zenginlere ya da siyasi konumları olanlara değil, herkese adalet talebini dile getirmek için buradayız.

Adalet mağduru aileler olarak toplanmış olan bizler, bu bozuk düzenin yarattığı adaletsizliğin mağdurları olarak “artık yeter, adalet istiyoruz” diyoruz.

Bu ülkenin aydınlık geleceği olan çocuklarımız; trafik canavarları, magandalar, şehir eşkıyaları, uyuşturucu tacirleri, tecavüzcüler tarafından aramızdan koparılıyor, katlediliyor.

Sonrasında ne mi oluyor?

Trafik canavarları, şehir eşkıyaları, uyuşturucu tacirleri, tecavüzcüler yaptıkları yanlarına kâr kalarak, özgürlüklerine kavuşuyor. Katiller göz göre göre bu ülkenin adalet sistemi tarafından cezasızlıkla ödüllendiriliyor.

Üstelik bu cezasızlık ortamı, siyasi iktidarın izlediği politikalar ve adalet sisteminin gerektiği gibi işlememesi katilleri daha da cesaretlendiriyor.

Peki, hep böyle mi gidecek?

Bizler yaşadığımız bu büyük acıların yanında bir de adaletsizliğin büyük yükünü mü taşıyacağız?

Hayır, bunu kabul etmiyoruz ve bu yüzden artık yeter diyoruz!

Evlatlarını, kardeşlerini, yakınlarını kaybeden aileler olarak bizler; trafik teröründe katledilen insanlarımız için, şehir eşkıyaları ve uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen gençlerimiz için, erkekler tarafından tacize, tecavüze, saldırıya uğrayan ve katledilen kadınlarımız için adalet istiyoruz.

Katillerin hakettikleri cezalara çarptırılmasını talep ediyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız için daha yaşanılır bir Türkiye adına herkes için ADALET istiyoruz.

Ve bu adalet mücadelesi için mücadelemizi yılmadan sürdüreceğimizi şimdiden ilan ediyoruz."

Yine tutuklama kararı çıkmadı!

Mahkeme, Umut Gündüz'ün ailesinin sanığın tutuklanması yönündeki talebini ve sanığın ağır cezada yargılanması talebini bir kez daha reddetti.

Karar sonrası açıklama yapan Umut'un babası Menderes Gündüz, sanığın sırıtarak mahkemeye geldiğini, polis tarafından korunduğunu söyledi.

Tek suçlunun sanık olmadığı, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın da bu süreçten sorumlu olduğunu dile getiren Gündüz, bu kararların cinayetleri meşrulaştırdığını dile getirdi.

Gündüz, bir sonraki duruşmanın 27 Aralık'a ertelendiğini söyledi ve Meclis önünde oturma eylemi yapacaklarını dile getirdi. Gündüz, "Bu kararlar değişmediği sürece bizi oradan kimse kaldıramayacak" dedi.