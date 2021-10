TÜGVA'nın Selman Öğüt'ü maaşa bağladığı ortaya çıktı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA'nın skandalları gündeme gelmeye devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Gizay Çelik'in haberine göre, TÜGVA'ya ilişkin yeni sızan belgelerde AKP’deki “Pelikancı” ekibin önde gelen isimlerinden olduğu öne sürülen ve 2010 yılında teslim ettiği, akademik kriterler açısından "kabul edilemez benzerlikteki" yüksek lisans tezinin sahibi Selman Öğüt de çıktı.

Aylık 5 bin lira alıyormuş

Son olarak 2016-2017 yılına ait "TÜGVA Bölge Uzmanı Bütçe Tablosu’na" göre Öğüt’ün, aylık 5 bin TL maaş aldığı ortaya çıktı. Belgeye göre TÜGVA, Öğüt’e “12 aylık koordinatörlük” kapsamında 60 bin TL ödemede bulundu.

TÜGVA’ya ait olduğu belirtilen tabloya göre, yurtdışı yaz okulunun yanı sıra yabancı diller için “eğitmen” giderleri dahil olmak üzere toplamda bir milyon 80 bin 440 TL ödeme yapıldığı da anlaşıldı.

Medipol Üniversitesi ile ilişkisi kesilen Öğüt’ün, Marmara Üniversitesi’nden 2010 yılında tez jürisinden geçen, “The sea politics of the EU in the framework of 1982 un convention on the law of the sea” (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde AB’nin deniz politikası) başlıklı yüksek lisans tezinin yüzde 51 oranında başka bir tezle “benzerlik” taşıdığı tespit edilmişti.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tezlere ilişkin orijinallik raporunda “Benzerlik oranı yüzde 30’u geçmemelidir” maddesi yer alıyor. Raporda ayrıca, bu oranların üzerinde çıkan tezlerin belirtilen oranlar sağlanana kadar tez savunmasına alınmayacağı belirtiliyor.

TÜGVA’ya ait olduğu öne sürülen bütçe tablosu

İBB arazisine otopark

TÜGVA ile İBB’yi karşı karşıya getiren bir başka olay ise Eyüp’te TÜGVA’nın genel merkez binası yanında bulunan arazide oldu. AKP döneminde İBB arazisi üzerine tartışmalı şekilde inşa edilen Eyüp’teki TÜGVA Genel Merkezi’nin, 2019'dan beri yanındaki yaklaşık bin metrekarelik İBB arazisini de işgal edip otopark olarak kullandığı iddia edildi. İBB görevlilerinin tespit için gittiği alanın girişine TÜGVA tarafından izin verilmedi. İBB yetkilileri belediyeye ait olan araziyi geri almak için yargı yoluna başvurdu. Öte yandan TÜGVA Genel Merkezi’nin bulunduğu arazinin de İBB’ye ait olduğu iddia ediliyor.