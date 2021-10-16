TÜGVA yurdunda apar topar 'tabela' değişikliği

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), bu kez de İstanbul Bayrampaşa'daki "hayalet yurt" ile gündemde.

Cumhuriyet'ten Miray Özbilek'in haberine göre, ilk olarak 2015'te Bayrampaşa İlçe Meclisi'nde gündeme gelen ve geçen yılki Denetleme Kurulu raporlarında, belediye kasasından her ay 44 bin TL ödendiği ortaya çıkan yurt binası için, Bayrampaşa Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Avukat Atilla Özen bir soru önergesi sunmuştu. Özen, söz konusu binanın Bayrampaşa Belediyesi'ne ait olmadığını, belediyenin bulduğu bir yeri kiralayıp vakfa yurt olarak tahsis ettiğini aktarmıştı.

'Yurt var mı yok mu belli değil'

Özen şöyle konuşmuştu:

"Burası, bu ilçede bir hayalet yurt gibi. Kimse bu yurdun ne yaptığını, ne iş yaptığını bilmiyor. Hiçbir etkinliğine şahit değiliz. İnternet sitelerinde de bu yurt var mı yok mu belli değil. Araştırıldığında sadece 1-2 anca geçiyor. Bir de TÜRGEV'e verilmiş. CHP grubu, bu konuya 2015'te de karşı çıkmıştı. TÜRGEV'le alakalı soru işaretlerinin olduğunu ve Kredi Yurtlar Kurumu ile bunun yapılması gerektiğine dikkat çekmişti. Normalde yasa gereği belediyede bir ortak bir işbirliği yapılması gerekiyordu. Ama böyle yapılmadı. Belediye alıp tahsis etti, kendisinin olmamasına rağmen."

Apar topar 'tabela' değişikliği

Durumun ortaya çıkmasının ardından öğrenci yurdu olarak kullanıldığı öne sürülen ve kirası belediyenin kasasından ödenen söz konusu binada apar topar tabela değişikliğine gidildi.

Binadaki TÜGVA tabelası kaldırılarak, yerine otel tabelası asıldı.