'Kim Milyoner Olmak İster’den bile TÜGVA çıktı

Son dönemde sızdırılan belgelerle tartışamaların odağına yerleşen TÜGVA, şimdi de bir yarışma programı haberiyle gündemde.

Halk TV yazarı Murat Ağırel, TÜGVA'ya ilişkin sızdırılan belgelerde ilginç bir ayrıntıya ulaştığını söyledi, "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmaya TÜGVA'nın düzenli yarışmacı gönderdiğini, belgeleri sızdıran kişinin kendisine şu aktarımı yaptığını aktardı:

"Evet bizzat ben şahidim. Esad Erdoğan koordinasyonunda kişiler gidiyordu. Gelir olur ise bir kısmı vakfa olacak şekilde ayarlama yapılıyordu. Şu an EPİAŞ’da çalışan o dönem Genel Başkan Yardımcısı Suat Kır yapıyordu. Sonra Rabiya (Kazak) hanıma bu görev verildi. Suat’ın bırakmasının sebebi Yunus Becit’in eşinin yarışmaya katılması oldu. Suat Kır daha önceBerat Albayrak’ın özel kalem müdürlüğünü yapıyordu.”

Ağırel'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Sahte olma veya oynama yapılma olasılığını göz önünde bulundurarak evrakları incelemeye ve araştırmaya başladım.

Ben de incelerken garip, hakikaten çok garip bir ayrıntı yakaladım.

Belgelerin içeriden sızdırıldığını kabul etmeden önce TÜGVA Başkanı Enis Eminoğlu ile de görüştüm. Ortaya çıkan şeylerin yalan olduğunu vakfa kumpas kurulduğunu söylemişti.

Ben evrakları incelemeye devam ettim ve doğrulattığım iki belgeyi de yayımladım. Halen de bunları araştırmaya devam ediyorum.

Şimdi gelelim beni şaşırtan dosyaya…

Adı: İş takibi dosyası

İçinde görevli isimler var ve görevli oldukları konu belirtilmiş.

Görev tarihi olarak 13 Aralık 2016 yazılmış.

Görevin konusu ise “Kim Milyoner olmak ister yarışmasına katılacak bayan katılımcı sayısı” ve her çarşamba günü öğleden önce kadın katılımcılarının programa kaydı yapılması istenmiş karşısında da “yapıldı kaydı” yazılmış.

Uzunca düşündüm…

Acaba yarışmaya izleyici mi gönderiliyor, yarışmacı mı diye araştırmaya başladım.

Bu yarışma programı 2011 yılından itibaren ATV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Adı değişti, yapımcı şirket battı vs.

Belgeleri tekrar inceledim ve belgeleri gönderen kişiye yine ulaştım.

Bu dosyayı sordum, şu iddiaları öne sürdü:

“Evet bizzat ben şahidim. Esad Erdoğan koordinasyonunda kişiler gidiyordu. Gelir olur ise bir kısmı vakfa olacak şekilde ayarlama yapılıyordu. Şu an EPİAŞ’da çalışan o dönem Genel Başkan Yardımcısı Suat Kır yapıyordu. Sonra Rabiya (Kazak) hanıma bu görev verildi. Suat’ın bırakmasının sebebi Yunus Becit’in eşinin yarışmaya katılması oldu. Suat Kır daha önceBerat Albayrak’ın özel kalem müdürlüğünü yapıyordu.”

Belgede belirtilen tarih aralarında çıkan yarışmacıları araştırdım, inceledim. İlginç isimler karşıma çıktı.

Gerçekten TÜGVA üyeleri ve yönetim kurulu üyeliği yapmış kişinin eşi yarışma programına yakın aralıklarla katılmış.

Mesela TÜGVA yönetim kurulunda yer almış birçok devlet bankasının işini yapan Papillon Ajansın sahibi Yunus Becit’in eşi gerçekten 22 Nisan 2017 tarihinde yarışma programında yer almış.

TÜGVA üyesi Şerife Tuğçe Doğan, 11 Mart 2017 tarihinde katılmış. Hatta programın reklamında TÜGVA üyesi olduğu da özellikle belirtilmiş.

Yine katılan Hicret Kızılkaya 25 Mart 2017 tarihinde programa katılmış.

Hemen daha önce röportaj için Genel Merkez toplantısında yer alan Yunus Becit’e ulaşmaya çalıştım. Ne şirketinden ne de cep telefonundan ulaşabildim. TÜGVA Genel merkezini aradım. Sordum, “Yaptığımız açıklama haricinde bir açıklama yapmayacağız” dediler. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi, AKP İstanbul İl Yönetimindeki Rabia Kazak’a sordum bu iddiaları yalanladı.

Tüm taraflara ulaşmaya çalıştım gün boyunca ne yazık ki genelde kapı duvarla karşılaştım...

Sarmal kitabımda da TÜGVA ile ilgili çok geniş araştırma sonuçlarını yayımlamıştım. TÜGVA ile ilgili Berat Albayrak’a gönderilen mailler, ailenin yönettiği Turkuvaz Holding, Turkuvaz’ın sahip olduğu ATV ve orada yayımlanan yarışma programı…

İnsanın aklı almıyor.

AKP’si, TÜGVA’sı, yöneticisi, danışmanı, vekili vesairesi, bir örgütlenme nasıl bu kadar hak yiyebilir.

Binlerce kişinin katıldığı eğlence programında bile araya adam sokabilmek herkesin aklına gelmez…"