TÜGVA işgallere devam ediyor: Üsküdar'daki tarihi köşke de çökmüşler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP yönetimi zamanında TÜGVA’ya tahsis edilen yerleri tahliye etmeye çalışıyor. Yürütmeyi durdurma başvurusu reddedilmesine karşın Büyükada İskelesi’ni boşaltmayan TÜGVA, İbrahim Paşa Köşkü’nden de çıkmadı.

OdaTV'de yer alan habere göre, Tarihi Köşk, 2015 yılında yapılan ve altında dönemin İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İsmail Emanet’in imzası bulunan protokolle devredilmişti.

Binanın önündeki tabelada sadece “TÜGVA İstanbul İl Temciliği” yazıyor. Vakıf, köşkün arkasında yer alan bahçeyi de otopark olarak kullanıyor.

İBB mahkemeye başvurdu

İBB’nin yeni yönetimi, Üsküdar İbrahim Paşa Köşkü’ne, geçmiş yönetim zamanında yapılan tahsisle yerleşen TÜGVA’nın binayı boşaltmasını istedi. İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, geçen yıl Temmuz ayında, söz konusu yerin tahliye edilmesi için Üsküdar Kaymakamlığı’na yaptığı başvuru üzerine TÜGVA, yerin kendilerine 10 yıllığına tahsis edildiğini gerekçe göstererek tahliye işleminin iptali için mahkemeye başvurdu.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirten İBB yetkilileri, hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.

Köşkün TÜGVA'ya tahsisi

Geçmiş AKPli İBB yönetimi, 18 Eylül 2015 tarihinde aldığı bir meclis kararı ile belediye mülkiyetindeki çeşitli taşınmazları belli vakıflara tahsis etmişti. Söz konusu tahsislerden biri de Üsküdar’da Doğancılar Parkı’nın karşısında bulunan, 408 ada 3 parseldeki tarihi “İbrahim Paşa Köşkü” idi.

Bahçesiyle birlikte yaklaşık 4 bin metrekare büyüklüğünde olan taşınmazla ilgili alınan tahsis kararında şöyle denilmişti:

“Belediyemiz mülkü taşınmazın, orta ve yükseköğrenim öğrencilerine konaklama hizmeti sağlamak amacıyla, Türkiye Gençlik Vakı’nın(TÜGVA) kullanımına, 10 yıl süreyle tahsis edilmesi hususu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi ve 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca uygun bulunmuştur.”

Karar, CHP grubunun ret oyuna karşın, oy çokluğu ile alınmıştı.

Köşkün tarihçesi

İbrahim Paşa Köşkü ile ilgili olarak İBB yayınlarında yer alan bilgide şöyle deniyor:

“Mehmet Mermi Haskan’ın Üsküdar ile ilgili geniş çalışmasında İbrahim Paşa Köşkü olarak isimlendirilen yapı, Üsküdar’da Doğancılar Parkının karşısında eskiden ‘Belediyeönü’ olarak adlandırılan sokak üzerindedir. 1931 tarihli Pervititch sigorta haritalarında çevresi ile birlikte gösterilir.

1877 yılında mutasarrıflık olan Üsküdar’da daire olarak anılan dört idari merkez ortaya çıkmıştır. Bunlardan 17. Daire olarak bilineni Doğancılar semtinde idi. 1913 yılında daireler kaldırılıp yerine şubeler kurulmuş ve Üsküdar da bir şube merkezi olmuştur. İbrahim Paşa konağının bu süreçte 17. Daire ya da daha sonra Üsküdar Şubesi için satın alındığı anlaşılmaktadır. Yapı zaman zaman onarılarak 1984 yılına kadar kullanılmıştır. Yeni belediye binasının inşasından sonra terk edilmiştir. 1995 yılında ‘Doğancılar Köşkü’ adıyla restore edilmiştir.”

Kuzguncuk İskelesi'nin üst kısmı da Türkiye Tasarım Vakfı'nda

Habere göre, İBB'nin Büyükada İskelesi'nin ardından sıradaki hamlesi Kuzguncuk İskelesi. Kuzguncuk İskelesi'nin üst kısmını Türkiye Tasarım Vakfı kullanıyor.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığını ise Kalyon Holding'in sahibi Orhan Cemal Kalyoncu'nun oğlu Mehmet Kalyoncu üstleniyor. Kalyoncu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun oğlu Mehmet Kalyoncu'nun 2014 yılında gerçekleşen düğününde nikah şahitliğini de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yapmıştı.

İBB'nin ilçe belediyelerden sorumlusu Tonguç Çoban, tarihi bir nitelik taşıyan Kuzguncuk İskelesi'nin AKP'li İBB yönetimi tarafından Şehir Hatları'na kiraya verildiğini, Şehir Hatları'nın da burayı Türkiye Tasarım Vakfı'na aylık 2 bin 200 liraya kiraladığını belirtti.

'Amacı dışında kullanıldı'

İntifa Sözleşmesi'ne göre Büyükşehir'in değişik iskeleleri şehir hatlarına verirken buranın deniz ulaşımına uygun olarak kullanılacağı şartıyla verdiğini kaydeden Tonguç Çoban, buranın amacı dışında kullanıldığı için 2020'de Şehir Hatları tarafından kiracılık ilişkisinin ihtarname ile 2020 yılında feshedildiğini ifade etti.

Kuzguncuk İskelesi'nin tahliyesi için Kaymakam'a talepte bulunduklarını ancak karşı tarafın olayı yargıya taşıdığı için kaymakamın "mahkeme kararını bekleyelim" dediğini aktaran Çoban, yeniden tahliye talebi isteyeceklerini söyledi.

Kamuya hizmet etmesi gereken yerlerin özel vakıflara verilerek özel amaçlara hizmet eder hale getirildiği için ihtarname çektiklerini kaydeden Çoban, karşı tarafın mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almadığı müddetçe tahliye işleminin devam edeceğini söyledi.