TTB'den aşırı nöbetler ve nöbet sonrası izinlere dair dekanlara çağrı

Dr. Rümeysa Berin Şen’in nöbet çıkışı geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine asistan hekimlerin ağır çalışma koşulları yeniden gündeme gelirken; Türk Tabipleri Birliği (TTB), aşırı nöbetler ve nöbet sonrası izinlerle ilgili 1 Kasım 2021 tarihinde tıp fakülteleri dekanlarına bir yazı yazdı.

Tıpta uzmanlık öğrencilerinden bazı üniversite tıp fakültelerinde 36 saate varan çalışma saatleri olduğu, nöbet ertesi izin hakkının kullandırılmadığı, kullandırılması halinde ücret kesintisine gidildiği, yasal sınırın üzerinde çalıştırma gibi bildirimler yapıldığının aktarıldığı yazıda sağlık alanındaki çalışma düzeninin çerçevesi hatırlatıldı.

“İnsan sağlığını önceleyen, kişilerin sağlığının hekimlerin sağlığına bağlı olduğu sağlık hizmetlerinde meslektaşlarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halleri görmezden gelinemez; sağlıklarını bozan tutum ve uygulamalara göz yumulamaz” denilen yazıda TTB’nin tıbbi deontoloji ve mesleki etik ilkelerine aykırı hallerde gerekli disiplin soruşturmalarını yapabileceğine de dikkat çekildi.