Hacettepe'de Dr. Rümeysa Berin Şen eylemi

23 Ekim'de, yoğun çalışma şartları nedeniyle, nöbet çıkışı trafik kazası yaparak hayatını kaybeden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği asistanı Dr. Rümeysa Berin Şen'i anmak için ve çalışma şartlarına tepki göstermek için ülke genelinde hastanelerde yapılan eylemler bugün de devam etti.

Bu eylemlerden biri de Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'ndeydi. Hastane bahçesinde toplanarak basın açıklaması yapan hekimler yoğun iş temposu ve uzun çalışma saatleri nedeniyle kaybettikleri meslektaşlarını andı ve ağır çalışma koşullarına tepkilerini gösterdi.

Asistan hekimlerin 36 saati bulan nöbet süreleri, ayda 360 saati bulan mesai saatleri ve günde 100 hasta muayenesine varan poliklinik şartlarının gündeme getirildiği açıklamada hastanelerde uzmanlık eğitimi için bulundukları hatırlatılarak nitelikli eğitim, insancıl çalışma koşulları, adaletli görev dağılımı ve ön koşulsuz, ücret kesintisiz nöbet ertesi izin taleplerinde bulunuldu.