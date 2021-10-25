Meslektaşları Doktor Rümeysa Berin Şen için eylemde

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen, 36 saatlik nöbetten çıkıp evine dönerken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmişti.

Rümeysa Berin Şen'i anmak isteyen meslektaşları bugün Şehir Hastanesi'nde idari bina önünde alkışlı protesto gerçekleştirdi.

Sağlık emekçileri, insanlık dışı çalışma koşullarına tepkilerini dile getirdi, Şen için "yasta" olduklarını ifade etti.