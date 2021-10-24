Nöbetten dönen doktor kazada yaşamını yitirdi: 'İnsanlık dışı koşullarda çalıştırılıyorlar'

Ankara Çankaya'dan nöbetten çıktıktan sonra evine gitmek için yola çıkan Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen, yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobil hurdaya dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan 25 yaşındaki Şen’in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kazanın ardından kamyon şoförü gözaltına alındı.

'Asistan hekimlerin hayatı yok sayılıyor'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) kazanın ardından açıklama yaparak, asistan hekimlerin çalışma koşullarına dikkat çekti.

SES'in açıklamasında, "İnsanlık dışı koşullarda çalıştırılma bir hekimin hayatına maloldu. Gün aşırı nöbetlerin sonucu yaptığı kazada hayatını kaybeden asistan arkadaşımız Rümeysa Şen’in yakınlarına sabır diliyoruz. Ayda 11 nöbetle 36 saat kesintisiz çalıştırılan asistan hekimlerin hayatı yok sayılıyor" denildi.