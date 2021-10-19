TTB: HPV aşıları ulusal aşı takvimine eklensin

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’na bugün yazdığı yazı ile Human Papilloma Virus (HPV) aşılarının ulusal aşı takvimine eklenmesini istedi.

Rahim ağzı kanserinin önlenebilir ve erken tanı konduğunda tedavi edilebilir olduğunun belirtildiği yazıda, kanser etkenlerinden olan HPV ile her yıl yaklaşık 14 milyon kişinin enfekte olduğuna dikkat çekildi. Yazıda önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin önüne geçilmesi için ulusal taramanın yanında HPV aşılarının da ücretsiz olarak ulusal aşı programına eklenmesi talep edildi.

Boyun Eğmeyen eczacıların "aşı bursu" kampanyası ile gündeme gelen konuyla ilgili Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin çağrısıyla HPV aşısının ulusal bağışıklama programına dahil edilmesi için kampanya başlatılmıştı.