Trump'ın Güney Kafkasya hamlesi: Paşinyan'a seçim öncesi destek

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama yaparak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın politikasını övdü ve 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerinde kendisini destekleyeceğini belirtti.

Paşinyan'ı "harika bir dost ve lider" olarak nitelendiren Trump, onun ülkesini "güçlü, zengin ve son derece güvenli bir hale getirdiğini" savundu.

Trump, "Nikol, Ermenistan ve tüm Güney Kafkasya bölgesi için barış ve refah vizyonumu bütünüyle paylaşıyor" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kısa süre önce Ermenistan'a yaptığı ziyareti hatırlatan Trump, bu ziyarette her iki ülke adına "önemli anlaşmalarda ilerleme sağlandığına" değindi.

Trump: Ermenistan'ı tekrar büyük yap

Trump, ABD ve Ermenistan'ın yakında, Kafkasya'nın güneyini "dönüştürecek" ve Amerikan enerji şirketlerinin Orta Asya'dan ABD'ye kadar uzanan bir erişim sağlamasına yardımcı olacak "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası"nın temelini birlikte atacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Trump paylaşımının devamında, "Nikol'un yardımıyla, ABD'yi, Ermenistan'ı, güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı, daha önce hiç ulaşmadıkları yüksekliklere taşıyacağız. Ermenistan'ı tekrar büyük yap" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Kafkasya'da 'Trump Rotası' adımı

ABD, Güney Kafkasya’da Rusya’nın geleneksel etkisine karşı pozisyonunu güçlendirecek iki kritik adım atmıştı. Washington yönetimi, Ermenistan’la sivil nükleer işbirliği anlaşması imzalarken, Azerbaycan’la da ekonomik ve güvenlik alanlarını kapsayan stratejik ortaklık anlaşmasına varmıştı.

Trump yönetiminin enerji ve ulaşım projeleri üzerinden bölgeye yerleşme hamlesi yeni bir jeopolitik dönemin işareti olarak değerlendirilirken, Güney Kafkasya’da değişen güç dengeleri, İran'a saldırılarla da birlikte ABD lehine değiştirilmek isteniyor.