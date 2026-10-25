Trump'ın göçmen düşmanlığı sınır tanımıyor: Somalilileri 'hırsızlık' ve 'düşük IQ' ile hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde gerçekleştirdiği mitingde göçmen karşıtı ırkçı söylemlerini bir kez daha sahneye taşıdı. Demokratların göç politikalarını eleştiren Trump, Afrika ve Ortadoğu ülkelerini hedef alarak aşağılayıcı bir dil kullandı.

Demokratları, "terörle dolu" olarak nitelendirdiği Libya, Yemen, Haiti ve Somali'den ABD'ye göçü açmaya çalışmakla suçlayan Trump, bu ülkelere yönelik açık nefretini şu sözlerle dile getirdi:

"Libya, Yemen, Haiti, Somali... Ben bunlara b*ktan ülkeler diyorum."

'Neden Norveç'ten, İsveç'ten alamıyoruz?'

Beyaz göçmenleri tercih ettiğini gizleme gereği duymayan Trump, geçmişte birkaç senatörle göçmenlik üzerine yaptığı bir görüşmeyi miting alanındaki destekçilerine anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Dedim ki, 'Neden hep berbat ülkelerden insan almak zorundayız? Neden Norveç, İsveç gibi ülkelerden insan alamıyoruz? Neden Danimarka'dan alamıyoruz?'"

Desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

Somalili göçmenlere 'hırsızlık' ve 'düşük IQ' hakareti

Konuşmasının devamında doğrudan Somalili göçmenleri hedef tahtasına oturtan Trump, suçlayıcı ve ırkçı ithamlarını çeşitli iddialarla sürdürdü. Trump'ın tepki çeken sözleri şöyle oldu:

"Somali'den buraya gelen insanların yüzde 98'i çalışmıyor. Aslında çalışmak zorunda da değiller, çünkü çok fazla çalıyorlar. Hepsinin Mercedes-Benz'i var. İnanabiliyor musunuz? Düşük IQ'lular ve sizden daha iyi yaşıyorlar. Ne olup bittiğini bilmiyorum, belki de sandığımız kadar düşük değillerdir."

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.