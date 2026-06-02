Trump Netanyahu'nun tasmasını tuttu, Beyrut saldırısı askıya alındı: Lübnan'da ne oluyor?

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

Ateşkesi hiçe sayarak 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a saldıran ve ülkenin güneyindeki işgalini adım adım genişleten İsrail, başkent Beyrut'a hava saldırıları düzenleme kararı aldı.

İran ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurdu. Bahse konu gelişme, uzun süredir "Tahran'la ha anlaştık ha anlaşacağız" açıklamaları yapan ABD'nin İran'da yaşadığı çıkmazı daha da zora soktu.

Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahse konu görüşmede Netanyahu'yu azarladığı belirtilen Trump, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırı planının askıya alındığını duyurdu. Hizbullah'la da "çok iyi" bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia eden Trump, "Tüm çatışmaların durması konusunda anlaştılar. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump'ın İsrail ile Hizbullah'ın "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" açıklamasının ardından, hem iktidar hem muhalefet kanadından siyasetçiler, Netanyahu'yu eleştiri yağmuruna tuttu. İçeride sıkışan Netanyahu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıların devam edeceğini duyurdu ve kısa süre içinde başlatılan saldırılarda en az yedi kişi katledildi.

'Netanyahu'ya Lübnan'da neler olup bittiğini soracağım'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin sona erip ermemesini "umursamadığını" kaydederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Lübnan'da neler olup bittiğini" soracağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinden kısa bir süre önce CNBC kanalına açıklamalarda bulundu.

Trump, görüşmelerin İran tarafından askıya alınmasına neden olan İsrail'in Lübnan saldırılarına ilişkin, Netanyahu'ya "Lübnan'da neler olup bittiğini soracağını" açıkladı.

Trump'ın bu açıklamasının nedeni ise İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurmasıydı. Çünkü İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail’in Lübnan’a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edilmişti.

Trump: Tüm çatışmaların durması konusunda anlaştılar

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Trump, İsrail ve Hizbullah'ın Lübnan'daki saldırıları karşılıklı şekilde durdurma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Açıklamasında Lübnan'ın başkenti Beyrut'u işaret eden Trump, "Beyrut'a hiçbir asker gitmeyecek ve yolda olan askerler de çoktan geri döndürüldü" dedi.

Trump, üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la da "çok iyi" bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti ve "Tüm çatışmaların durması konusunda anlaştılar. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'yu azarladığı iddia edildi: 'Sen delisin'

Öte yandan yapılan telefon görüşmesine dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Axios'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump'ın telefonda görüştüğü Netanyahu'ya sert çıktığı belirtildi.

Haberde, Trump'ın İran'la müzakere sürecini baltaladığı gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirerek Netanyahu'ya, "Sen delisin" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Trump'ın görüşmede Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturma süreçlerine de atıf yaparak, "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" değerlendirmesini yaptığına işaret edilen haberde, yetkililerden birinin, Trump'ın Netanyahu'ya "Seni ben kurtarıyorum. Şu an herkes senden nefret ediyor, herkes bundan dolayı İsrail'den nefret ediyor" şeklinde ifadeler kullandığını aktardığı bilgisine de yer verildi.

İddia: Saldırıların askıya alınması için talimat verildi

Trump'ın söz konusu adımının ardından Al-Monitor'a konuşan "iyi bilgilendirilmiş İsrailli bir kaynak", Trump'ın Netanyahu'ya Dahiye'ye yönelik planlanan saldırıları askıya alma talimatı verdiğini söyledi.

Kaynak, İsrail Hava Kuvvetleri unsurlarının havalanmak üzere hazırlık yaptığı sırada emirlerinin iptal edildiğini belirtti.

İsrail basını: Beyrut saldırısı ABD'nin müdahalesiyle son anda ertelendi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin çökmesini önlemek için Tel Aviv ve Washington arasında bir dizi görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Dahiye bölgesine saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığı belirtilen haberde, ABD'nin müdahalesiyle saldırıların ertelendiği aktarıldı.

Haberde, Netanyahu ve Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde bu konunun ele alındığı, İsrail'in saldırı planlarına rağmen ABD'nin İran'dan gelen tehditler nedeniyle Beyrut'a saldırıya izin verip vermeyeceğinin belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

ABD'nin İsrail-Lübnan görüşmelerini ilerletmek için bir öneri sunduğu kaydedilen haberde, öneriye göre, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tüm saldırıları durdurmakla yükümlü olacağı, İsrail'in de Beyrut'a saldırmaktan kaçınacağı ileri sürüldü.

Aşırı sağcı İsrailli bakandan Netanyahu'ya çağrı: 'Şimdi Hizbullah'a vurma zamanı'

Trump'ın yaptığı açıklamanın ardından aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den Netanyahu'ya çağrı geldi.

İsrail'in Beyrut'a düzenlemeyi planladığı saldırının engellenmesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ben-Gvir, Trump'a "Hayır" denmesi gerektiğini savundu:

"Güçlü bir başbakan, ABD Başkanı'na mümkün olduğunda 'evet' der ve gerektiğinde 'hayır' der, demiştiniz. Şimdi dostumuza, Başkan Trump'a 'hayır' deme zamanı."

Ben-Gvir, "Şimdi Hizbullah'a vurma, savaşçılarımızın ellerini kollarını serbest bırakma zamanı" ifadesini kullandı.

Hem iktidar hem muhalefet eleştirdi: 'Başbakan değil, kukla'

Trump'ın İsrail ile Hizbullah'ın "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" açıklamasının ardından, Netanyahu'ya yönelik tepkiler aşırı sağcı Ben-Gvir'le sınırlı kalmadı.

Hem iktidar hem muhalefet kanadından siyasetçiler, Netanyahu'yu eleştiri yağmuruna tuttu.

İsrail eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Netanyahu'nun "başbakan değil, bir kukla" olduğunu söyledi. “Askerler yaralanıyor, öldürülüyor ve İsrail Başbakanı Dahiye'yi bombalamak için Trump'ın onayını bekliyor" diyen Liberman, "Biz bir muz cumhuriyeti değiliz. Dahiye'yi hemen yerle bir etmeli ve oradaki son bina yıkılana kadar durmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Netanyahu hükümetinin "İsrail'in egemenliği üzerindeki kontrolü yitirdiğini" belirterek "Her köşede kaos hakim" ifadesini kullandı. Bennett'in ortağı ve mevcut ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail'i "tam anlamıyla vasal devlet" şeklinde niteledi.

İktidar partisi Likud Milletvekili Dan Illouz, Netanyahu'nun Mayıs 2024'te söylediği "Eğer İsrail yalnız kalmaya zorlanırsa, yalnız kalacak" sözlerini hatırlatarak "Sayın Başbakan, bu söz bugün de geçerli olmalı" ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Katz: Lübnan'ın güneyine saldırılar sürecek

Tepkilerin ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürdüreceklerini duyurdu.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Katz, Lübnan'da ateşkes olmadığını savundu ve "Şu anda Lübnan içinde herhangi bir kısıtlama yok ve şu anda önümüzde bir engel bulunmuyor. Denklem açık ve bunu biz oluşturduk" diye konuştu.

Beyrut'a bir saldırı düzenlenmeyeceğini; fakat bunun bir şarta bağlı olduğunu ileri süren Katz, ABD Başkanı Trump'ın "Eğer onlar (Hizbullah) İsrail'e saldırmazsa, İsrail de Bekaa Vadisi ve Beyrut'a saldırmayacaktır" dediğini öne sürdü.

Katz, Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam ettiklerini ve Hizbullah'ı bu bölgeden çıkarmak için bunu sürdüreceklerini belirtti.

Netanyahu: İsrail ordusu güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek

Kısa bir süre sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump ile görüştüklerini belirterek, Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Trump'a Hizbullah'ın İsrail'e saldırılara devam etmesi durumunda Beyrut'a saldırı düzenleyeceklerini söylediğini aktaran Netanyahu, bu tutumunun değişmediğini savundu.

Netanyahu, "Aynı zamanda, İsrail ordusu güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek" diyerek Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılara devam edeceklerini ifade etti.

Kısa süre içinde saldırılar başladı

Netanyahu'nun saldırıların devam edeceğini açıklamasının ardından, kısa süre içinde Lübnan'ın güneyi hedef alınmaya başlandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki El-Mervaniyye kasabasına düzenlediği saldırıda dört kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu saldırıyı, başka saldırılar izledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Nebatiye-Hardali yolu üzerinde seyreden bir aracı hedef aldı. Saldırıda, bir baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail savaş uçakları da Sur kentine bağlı Şahur beldesine hava saldırısı düzenledi. Sur'a bağlı Huş beldesinde bir ev vuruldu, saldırıda ev tamamen yıkılırken çevredeki çok sayıda ev de hasar gördü. Enkaz altında kalan iki yaralı, kurtarma ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyla eş zamanlı olarak Sarifa ile Şahur beldeleri arasındaki bölge topçu atışlarıyla hedef alındı.

Hizbullah karşılık verdi

Öte yandan tüm engelleme girişimlerine karşın Hizbullah da saldırılara karşı misillemeler gerçekleştirdi.

Hizbullah, İsrail'in güneyinde yer alan Yohmor kasabası yakınlarındaki İsrail askerlerini roket ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.