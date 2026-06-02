Trump, Netanyahu'ya Lübnan konusunda sert çıktı iddiası: 'Ben olmasam hapiste olurdun'

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İran basını, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi nedeniyle İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu duyurdu. İran'ın bu adımı sonrası ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaşım yaparak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü duyurdu, "birbirlerine saldırmama" konusunda mutabakata vardıklarını öne sürdü.

Ancak Trump'ın "saldırılar duracak" iddiasına karşın, Netanyahu Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam edeceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki göstererek, "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun." dediği iddia edildi.

Netanyahu'yu fırçaladı: 'Şu an herkes senden nefret ediyor, seni ben kurtarıyorum'

Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'ın dün telefonda görüştüğü Netanyahu'ya sert çıktığı belirtildi.

Haberde, Trump'ın İran'la müzakere sürecini "baltaladığı" gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirerek Netanyahu'ya, "Sen delisin" ifadesini kullandığı kaydedildi.

ABD Başkanı'nın görüşmede Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturma süreçlerine de atıf yaparak, "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" değerlendirmesini yaptığına işaret edilen haberde, yetkililerden birinin, Trump'ın Netanyahu'ya "Seni ben kurtarıyorum. Şu an herkes senden nefret ediyor, herkes bundan dolayı İsrail'den nefret ediyor" şeklinde ifadeler kullanıldığını aktardığı da öne sürüldü.