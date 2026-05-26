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Trump: İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum imha edilecek

Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirilerek veya İran ile işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eşliğinde imha edilmesi gerektiğini belirtti.

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Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 26.05.2026 , 07:27

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İran'a saldırı tehditlerine devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Zenginleştirilmiş uranyum (nükleer toz) ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Atom Enerjisi Komisyonu veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde, yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir" ifadelerini kullandı.

Trump dün de İran ile yürütülen müzakerelerin geleceğini, İbrahim Anlaşmaları'na bağlamış, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkeye İsrail'le normalleşme şartı koşmuştu. ABD Başkanı, buna uymayanların süreç dışında kalacağını ilan etmişti.

400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyum müzakere konularından biri

Ateşkes sürecindeki saldırıları sonlandırmak için taraflar arasında müzakereler devam ederken, İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumu görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin dün yaptığı açıklamada "Görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz" demişti.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında bu sonucun yakın zamanda bir anlaşma imzalanacağı anlamına gelmediğini ve ABD'nin taahhütlerine bağlı kalacağına dair bir garantinin olmadığını söyledi.

Bekayi, ABD'li yetkililerin tutumlarında sık sık değişiklikler ve çelişkiler yaşandığını dolayısıyla bu karmaşıklığın her türlü görüşmeyi sekteye uğratma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, muhtemel mutabakat zaptında üzerinde ihtilaf yaşanan bazı hususların bulunduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Bekayi, ABD ile süren görüşmelerde Hürmüz ile ilgili detaylara yer verilmediğini ve konunun kıyıdaş devletleri ilgilendirdiğini ifade etti.

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