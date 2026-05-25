İran'ın güneyinde patlama sesleri

İran’ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu.

Patlama seslerinin ülkenin güneyinde bulunan liman kentlerinden Sirik ve Cask bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

Patlama seslerinin nedenine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de daha önce patlama seslerinin duyulduğu bildirilmişti.

İran'ın Mehr haber ajansı, patlamaların şehrin doğusunda duyulmasının ardından Bender Abbas'taki durumun kontrol altında olduğunu, resmi kaynakların henüz yorum yapmadığını belirtti.

Tesnim haber ajansına göre Bender Abbas'ta üç patlama sesi duyuldu.

İran Silahlı Kuvvetleri gün içerisinde Basra Körfezi’nde bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.

İran müzakere heyeti Katar'da

Öte yandan İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin de bulunduğu bir heyetle Katar'a gitti.

IRNA'nın haberinde, ziyaretin, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sonlandırılmasına ilişkin Pakistan arabuluculuğunda çeşitli temaslarda bulunmak üzere ortaya konan diplomatik girişimlerin devamı olduğu ifade edildi.

Kalibaf başkanlığındaki heyetin, ABD ile süren müzakerelere ilişkin çeşitli konuları görüşmek üzere Katarlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti'nin de İran'ın dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını görüşmek amacıyla Katar'a gittiği belirtildi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nden 'Geri adım atılmayacak' mesajı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, göreve geldiğinden bu yana yaptığı ilk paylaşımda, "Geri adım atılmayacak. ‌Bunu ordu, diplomasi ve sokaklara çıkan fedakar halkımız kararlı direnişleriyle gösterdi ve düşmanı yere serdi" dedi.

IRNA'nın aktardığına göre Zülkadir ülke birliğine zarar verecek açıklamalardan ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini söyledi ve beraberlik ruhu ile ABD ve İsrail’in ümitsizliğe kapılacağını belirtti.