Trump iddiaları reddetti: ABD mühimmat yetersizliği nedeniyle mi İran'a saldıramadı?

ABD'nin İran'a yönelik kapsamlı saldırı tehdidinden vazgeçmesinde, azalan mühimmatın etkili olduğuna dair iddialar artmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, iddiaları yalanlayarak "ülkesinin dünyada herkesten çok mühimmatının bulunduğunu" savundu.

'Genelkurmay Başkanı mühimmat stokuna dair endişesini iletti'

CNN'in haberine göre isimleri paylaşılmayan ABD'li yetkililer, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in İran'a yönelik saldırıların genişletilmemesi için endişelerini dile getirdiklerini ileri sürdü.

Yetkililer, Trump'ın 24 Temmuz'daki toplantıda İran'a yönelik saldırıları genişletme konusunu değerlendirdiğini ancak saldırı düzenlenmemesi talimatı vermeden önce özellikle Caine'in mühimmat stoku konusundaki endişesini ilettiğini belirtti.

Caine'in bir toplantı sırasında Trump'a "elindeki seçenekleri uygulayabileceğini, başarılı olacaklarını ancak bunun bazı sonuçlarının olabileceğini" söylediğini öne süren yetkililer, geniş kapsamlı saldırılar düzenlenmesi halinde İran'daki sivil kayıpların artabileceği uyarısının da yapıldığını iddia etti.

Yetkililer, toplantıdaki danışmanların çoğunun, Trump'ın talimatı doğrultusunda daha büyük bir saldırı düzenlenebileceğini ancak ABD Başkanı'nın olası ikincil ve üçüncül sonuçları da düşünmesi gerektiğini dile getirdiklerini savundu.

ABD basınındaki iddialar artıyor

Öte yandan Axios da yine toplantıda Trump'ın İran'a yönelik saldırı planına onay vermediğini ileri sürmüş, İran'a yönelik yeni hava saldırılarına da son verilmesine yönelik talimat verdiğini iddia etmişti.

24 Temmuz'da yapılan toplantıya dair bir diğer iddia ise New York Times'tan gelmişti.

Habere göre Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in sunduğu raporda, İran ile savaşın tırmanması durumunda bölgedeki hava savunma sistemlerinin yetersiz kalacağı belirtilmişti. Caine ise saldırıların sürmesi halinde CENTCOM envanterinin tehlikeli seviyeye düşeceği uyarısında bulunmuştu.

Ayrıca Pentagon verilerine göre ABD, saldırıların başladığı nisan ayından bu yana tanesi 4 milyon dolar olan 1200’den fazla Patriot füzesi kullandı.

Trump: Dünyada herkesten çok mühimmatımız var

Tüm bu iddiaların ardından Trump'tan açıklama geldi.

Wall Street Journal'a konuşan Trump, "Dünyada herkesten çok, ihtiyacımız olandan çok fazla mühimmatımız var" iddiasında bulundu.

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