Trump'ın İran planı mühimmat engeline takıldı: 'Vurursak savunmasız kalırız' iddiası

İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatan ABD Başkanı Donald Trump, "Büyük bir saldırıyı düşünüyorum, daha önce hiç olmadığı kadar büyük. Bir karar vermeye yakınım, her şey hazır" iddiasında bulunmuştu.

ABD basınında çıkan haberler ise Trump'ın bu iddiasında geri adım attığını gösteriyor.

Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıda bulunulmaması için orduya talimat verdiği öne sürülürken, bir diğer iddia ise Trump’ın İran’a yönelik planladığı "büyük saldırıyı", komutanların mühimmat stoklarına dair kritik uyarıları nedeniyle askıya aldığı yönünde.

Trump'tan orduya 'saldırıları durdurun' emri

ABD Başkanı Donald Trump'ın orduya, İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması konusunda talimat verdiği ileri sürüldü.

Axios'a isim vermeden konuşan bilgi sahibi iki kaynak, Trump'ın İran'a yönelik saldırı planına onay vermediğini ileri sürdü. Kaynakların aktardığına göre Trump, İran'a yönelik yeni hava saldırısı düzenlenmemesi talimatı da verdi.

Kaynaklar, diğer yandan ABD ordusunun, "büyük çaplı muharebe operasyonlarına olası bir dönüş için hala plan yapmaya" devam ettiğini kaydetti.

Haberde, "Trump'ın kararı, hem diplomasiye daha fazla alan tanıma isteğini hem de büyük çaplı muharebe operasyonlarına geri dönülmediği takdirde, ABD'nin mevcut saldırı düzeyinin etkinliğinin sınırına ulaştığı gerçeğini yansıtıyor" ifadesine yer verildi.

Trump, yaklaşık iki haftadır her gün, ABD ordusunun sunduğu saldırı planlarını onaylıyor ve bu planlar, Ortadoğu'daki yerel saate göre gece yarısı sularında hayata geçiriliyordu.

Trump'ın saldırıları durdurma talimatının tek seferlik mi yoksa sürekli mi olduğu konusu belirsizliğini koruyor.

Saldırı mühimmat stoklarındaki kritik seviye nedeniyle askıya alındı

Öte yandan Trump’ın İran’a yönelik planladığı "büyük saldırıyı", komutanların mühimmat stoklarına dair kritik uyarıları nedeniyle askıya aldığı iddia edildi.

New York Times'ın haberine göre, daha önce Tahran’a "eşi görülmemiş" bir karşılık vereceğini söyleyen Donald Trump, askeri gerçeklerle karşı karşıya kalınca geri adım atmak zorunda kaldı.

Cuma günü Beyaz Saray’ın kriz odasında yapılan gizli toplantıda, Genelkurmay Başkanı General Dan Kane’in Başkan Trump’a çarpıcı bir rapor sunduğu öğrenildi.

Raporda, İran ile savaşın tırmanması durumunda bölgedeki hava savunma sistemlerinin yetersiz kalacağı vurgulandı. Pentagon verilerine göre, saldırıların başladığı nisan ayından bu yana tanesi 4 milyon dolar olan 1200’den fazla Patriot füzesi kullanıldı.

General Kane, saldırıların sürmesi halinde CENTCOM envanterinin tehlikeli seviyeye düşeceği uyarısında bulundu.

Savunma zayıflığı endişesi

17 Temmuz’da bir İran füzesinin Ürdün’deki ABD savunma hattını yararak 3 askeri öldürmesi, Washington komuta kademesinde "savunma zayıflığı" endişelerini tırmandırdı.

Komutanlar, İran’a yapılacak kapsamlı bir saldırının Tahran’dan devasa bir misilleme dalgası başlatacağını ve mevcut stoklarla bu dalganın durdurulmasının imkansız olduğunu ifade ediyor.

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