TRT'nin 'Sansürleyemedik' özrünü yalnızca kadın taraftarın dekoltesi tetiklemedi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçta ev sahibi ABD Kadın Voleybol takımını, soluk soluğa geçen maçta 3-2 yendi.

Ancak maçtan beri sonuç değil, yayın sırasında ekrana gelen görüntüler konuşuluyor.

TRT Spor'da yayınlanan karşılaşma, hızla sosyal medyada gündem oldu. Gündem olmasının sebebi, maç sırasında sevinen taraftarlardan biriydi. Kadın taraftar reji ekibi tarafından sık sık ekrana getirildi ve kadının dekoltesi sosyal medyada dillere dolandı. Hemen bütün medya, kimisi doğrudan cinsiyetçi ifadelerle kimisi kendi meşrebine uygun hale sokulmuş başlıklarla kadın taraftarın sevinme anlarının videosunu haberleştirdi. "Sadece özel haber" sloganlı bir haber sitesi, kadının şeceresine kadar yazıp yayımladı. Kadın taraftar, sosyal medya hesabını kapattı.

Görüntüler bu kadar gündem olunca TRT yönetimi de panikledi. Kurumdan hızla bir özür açıklaması geldi. TRT'nin açıklamasında, bir kadın taraftarın sevindiği birkaç saniyelik görüntüler "kabul edilemez" ilan edildi. “İstenmeyen bir görüntü…”, “rahatsız edici bir durum…”, “yayın politikamıza tamamen ters olan bir görüntü…” gibi cümlelerle dolu açıklamada bir de “müdahale imkânlarının” olmamasından yakınıldı. TRT, alenen sansür uygulayamadıkları için üzüntülerini dile getirdi.

TRT'nin açıklaması

Kadın Voleybol Takımı, uzun süredir yürütülen ve iktidardan da destek gören bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya. Gericiler tarafından sık sık hedef gösterilmeleri, AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazetelerde manşetten saldırıya uğramaları yeni değil. Gericilerin itirazlarının odak noktalarından biri "sporcuların kısa şortla oynamaları"... TRT'nin tribünde kimseyi rahatsız etmeyen bir taraftarın görüntüsünü "uygunsuz" bulması, kadın voleybol sporunun tümüne yönelik kanal yönetiminde bir rahatsızlık olduğu izlenimi uyandırıyor.

Ancak sosyal medya ve haber kanalları kadın taraftara odaklanmış olsalar da, maçın görüntülerindeki bir başka ayrıntı, TRT'nin niye hızla "sansürleyemedik, özür dileriz" açıklaması yaptığını anlaşılır hale getirebilir.

Eleştirel dövizler mi sansür açıklamasını tetikledi?

Uzun zamandır spor faaliyetlerinde her türlü eleştirel siyasi mesaj titizlikle sansürleniyor. Gezi Direnişi'nin ardından futbol tribünleriyle başlayan baskı, yayınlarda ses kesme, görüntü engelleme, ceza ve yasaklar gibi türlü yöntemlerle sürüyor.

İşte bu politika da ABD rejisi sebebiyle delindi. Voleybolcuların ABD'ye giderken ekonomide uçmaları kriz sebebi olmuş. THY, TVF'yi; TVF THY'yi suçlamıştı. Son olarak her yere özel jetiyle giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu çıkıp "Dönüşlerini inşallah business olarak organize etmeye çalışıyoruz" dedi. Yani kesin olarak hâlâ ayarlanmadı.

Olay voleybolcuların tepki göstermesiyle gündeme gelmişti. 1 metre 95 santim boyundaki Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ”Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi” ifadelerini kullanarak koltuk mesafeleri business sınıfa kıyasla daha dar olan ekonomi sınıfında uçurulmalarına sitem etmişti.

Ebrar Karakurt’un paylaşımının ardından takımdan Eda Erdem, Hande Baladın ve Simge Aköz gibi isimler de sesini yükseltti. Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türk Hava Yolları (THY) peşi sıra açıklamalar yaptı. THY, tepkiler üzerine sorumluluğun kendilerinde değil; TVF’de olduğunu savundu. TVF ise THY’yi yalanladı ve ve Business Class bilet alamadıklarını, kabin yükseltme taleplerine ise THY’nin sınırlı sayıda müsaade ettiğini belirtti.

Kriz çözülemediği gibi yine aynı maçta ekrana bununla ilgili pankartlar da geldi. Sansürleyemedikleri için tek üzüldükleri şey belli ki sadece sevinen taraftarın dekoltesi değildi.

Maç boyunca ekrana gelen THY’nin voleybolculara ekonomide uçuş ayarlamasıyla ilgili tepki pankartlarında şunlar yazıyordu:

”Uçuşumuz ekonomi oyunumuz first class”

“Uçakta sınıfınız ne olursa olsun siz hep zirvedesiniz!”

Takım, 2023 yılı millî takım sezonunda; Milletler Ligi Şampiyonluğu kupası, Avrupa Şampiyonluğu kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat Elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere 3 Kupa birden kazanmıştır. Bu sene VNL'in yanı sıra olimpiyatlarda da yarışacaklar.