TRT haber spikeri Ersoy Dede'den #helpturkey tweeti atanlara: 'Alçak'

Türkiye'nin orman yangınlarına karşı destek talebinin ardından 'Help Turkey' etiketi tweet atanlara Ersoy Dede hakaret etti.

Haber Merkezi

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Yangınların bir kısmı söndürülürken Manavgat, Bodrum ve Marmaris'teki yangınlar ise etkisini sürdürüyor.

İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü. #Helpturkey etiketi de sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, yangınlar için acil destek çağrısında bulunurken, söz konusu etiket altında 2,5 milyondan fazla tweet atıldı.

Hakaret etti

Trt Ana Haber Spikeri Ersoy Dede, #HelpTurkey etiketiyle tweet atanlar için, "Şahit ol Ya Rab!…  biz bu numaraları yemeyiz.. #helpturkey miş.. don koklamaya devam alçaklar sürüsü.." dedi.

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