Mehmet Demirkol'dan İbrahim Karagül'e sert yanıt: 'Yok o Vahdettin’le Damat Feritçiler...'

Ülkenin dört bir yanındaki orman yangınlarının söndürülememesi üzerine vatandaşlar sosyal medyada #helpturkey çağrısında bulundu. #helpturkey çağrısına 2,5 milyonun üzerinde tweet atılırken İbrahim Karagül tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Yeni Şafak gazetesi eski genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar sonrası "Siz bu ülkeye işgal kuvvetleri bile çağırırsınız!" şeklinde skandal bir paylaşıma imza attı.

'Vahdettin'le Damat Feritçiler!'

Karagül'ün bu paylaşımına ise gazeteci Mehmet Demirkol'dan sert yanıt geldi.



Demirkol, sosyal medya hesabından Karagül'ün gönderisinin altına "Yok o Vahdettin'le Damat Feritçiler! Karıştırdın yine. Bizimkiler Samsun'a çıkar ancak. Sonrasını biliyorsun." şeklinde yanıt verdi.