AKP tepki çeken 'Katar' paylaşımını sildi

Türkiye yanarken AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan paylaşım tepki çekti.
Türkiye günlerdir yangınlarla mücadele ederken, AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan tepki çeken bir paylaşım bir süre sonra silindi.
Katar'dan Türkiye'ye yardım amacıyla gönderilen ekiplerin haberini paylaşan AKP, "Katarlı itfaiyeciler Türkiye'de ücretsiz yangın söndürecekmiş" notuyla tweet attı.
CHP, AKP'nin çirkin paylaşımına tepkisiz kalmadı. AKP'nin tweetini alıntılayarak, "Ülke yandı, Ak Parti #Kataristan savunmasında. Yitip giden canlardan, yanıp kavrulan memleketimizden utanın, beceriksizler!" ifadelerini kullandı.