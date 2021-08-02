AKP'den orman yangınlarına ilişkin tepki çeken 'Katar' paylaşımı

Ülkede 5 gündür devam eden ve bir türlü yeterli müdahaleler yapılamadığı için kontrol altına alınamayan yangınlara ilişkin AKP'den tepki çeken bir paylaşım geldi.

Katar'dan yangınlara ilişkin Türkiye'ye gelecek arama kurtarma ekipleri haberini paylaşan AKP İstanbul İl Örgütü, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Katarlı itfaiyeciler Türkiye'de sınavsız yangın söndürecekmiş" ifadesini kullandı.

Ülkede yetersiz müdahale ve araç gereç nedeniyle söndürülemeyen yangınlar can yakmaya devam ederken yapılan bu paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti.