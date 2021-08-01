1 Ağustos | Ülkede yangınlar devam ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları 5. gününe girdi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Manavgat'ın batısındaki Serik ilçesi sınırında bulunan Köprülü Kanyon civarında yangın devam ediyor.

GÜNCELLEME: 01.02

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 32 ilde 119 yangın kontrol altında olduğunu, Antalya’da 2, Muğla’da 4 ve Tunceli’de 1 olmak üzere 7 yangınsa devam ettiğini açıkladı.

GÜNCELLEME: 01.00

Bakanlık: Hırvatistan ve İspanya'dan uçaklar sabah müdahaleye başlayacak

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkan, İspanya ve Hırvatistan'dan gönderilen uçakların sabah itibarıyla çalışmalara katılacağını söyledi.

NTV'ye Özkan, bu uçaklarla birlikte toplam uçak sayısının 16 olacağını, 8'inin Marmaris-Bodrum bölgesinde, 8'inin ise Antalya bölgesinde söndürme çalışmalarında kullanılacağını açıkladı.

GÜNCELLEME: 00.00

Milas Belediye Başkanı: Termik Santral için bir tehlike yok

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Kemerköy Termik Santrali için henüz bir tehlike bulunmadığını ancak Çökertme'nin "Cayır cayır yandığını" söyledi.

GÜNCELLEME: 23.44

Alevler termik santrale yakınlaştı

Muğla Milas'taki yangın, Kemerköy Termik Santrali'ne oldukça yakınlaşmış durumda.

Alevlerin santrale yakınlığı böyle görüntülendi

GÜNCELLEME: 23.15

Yardım için İspanya 2, Hırvatistan 1 uçak yolluyor

Türkiye'nin talebi üzerine Türkiye'nin katılımcı ülkeleri arasında yer aldığı Avrupa Birliği Sivil Savunma Mekanizması (EUCPM) üyesi İspanya ve Hırvatistan yangın söndürme uçakları gönderme kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardımdan sorumlu Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarčič İspanya'nın iki, Hırvatistan'ınsa 1 uçak yollayacağını duyurdu.

Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarčič, "AB, bu çok zor zamanda Türkiye ile tam dayanışma içinde. Yardım sunan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Düşüncelerimiz, sevdiklerini kaybeden Türk halkı ve ölümcül yangınlarla mücadele etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapan cesur ilk müdahale ekiplerinin yanında. Daha fazla yardım sağlamaya hazırız." dedi.

Avrupa Birliği'nin 7/24 Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin, durumu yakından izlemek ve AB yardımını değiştirmek için Türk makamlarıyla düzenli temas halinde olduğu belirtildi.

GÜNCELLEME: 22.43

Pakdemirli: Muğla Kavaklıdere'de yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Pakdemirli, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

GÜNCELLEME: 21.33

Bakan Pakdemirli: Bölge büyük olduğundan vatandaşlarımız istediği sıklıkta araç göremiyor olabilir

Pakdemirli Muğla'da bir basın açıklaması düzenledi. "Belediyelerimizin katkıları sonsuz müteşekkiriz. Ancak belediyelerimize ister bizim ister başka partiden. Yangınlardan sonra bilançosu hakkında bir toplanıp yerleşim yerlerine sorumluluklarının hatırlatılması lazım." diyen Bakan Pakdemirli, "Benim gördüğüm orman yerlerindeki sorumluluk belediyelerdedir. Bu anlamda siyaset üstü bir çağrıdır. Bu yangından sonra oturup bir çalıştay yapıp yerleşim yerlerinin korunması konusunda hep birlikte oturup konuşmamız gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kaydedildi.

Havadan müdahalenin yetersiz olduğu yönündeki eleştirilere yönelikse Bakan şu cevabı verdi:

"Vatandaşlarımızdan zaman zaman serzenişler duyuyorum. İşte 'uçak göremiyoruz' veya işte 'helikopter göremiyoruz'... Muğla özelinde 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 185 arasöz, 93 itfaiye iş makinası, 414 araç, 55 ambulans ve 1417 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Mücadele ettiğimiz bölge büyük olduğu için vatandaşlarımız zaman zaman semalarda istediği sıklıkta bu araçları görülemiyor olabilir."

GÜNCELLEME 19.40

Bodrum Belediye Başkanı: Buraya karadan müdahale imkânsız

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mazı'yle Çökertme arasındaki yangın yerinden bir video paylaşarak 'Burada ancak uçak/helikopter müdahalesi olabilir ama onun için de artık geç kaldık' dedi.

Aras videosunda "Burada bir cehennem yaşıyoruz, inanılmaz bir şey bu, artık ne yapacağımızı biz de şaşırdık." ifadelerini kullanırken şöyle devam etti:

"Allah yardımcımız olsun ne diyelim? Görüyorsunuz yamaçları, cayır cayır yanıyor burası. Buraya karadan müdahale imkânsız, burada hiç bir şey yapamazsınız, tamamen eliniz kolunuz bağlı.

Burada ancak uçak/helikopter müdahalesi olabilir ama onun için de artık geç kaldık."

GÜNCELLEME: 19.27

Dersim Belediye Başkanı Maçoğlu: Çevrecilerin ve gönüllülerin alana girilmesine izin verilmedi

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Dersim'de devam eden yangına ilişkin "İtfaiye araçlarımız şuan yangın bölgesinde. Fakat henüz personelimizin, çevrecilerin ve gönüllülerin alana girilmesine izin verilmedi." açıklamasında bulundu.

İtfaiye araçlarımız şuan yangın bölgesinde. Fakat henüz personelimizin, çevrecilerin ve gönüllülerin alana girilmesine izin verilmedi. pic.twitter.com/rhUbiUz98p — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) August 1, 2021

Dersim'in Hozat ilçesine bağlı Amutka (Yenibas), Ormanyolu, Boydaş, Dereköy ve Çakmaklı mevkilerini kapsayan geniş bir alanda başlayan orman yangınları, birkaç gündür devam ediyor.

Yangının, bölge koşulları ve ekipman yetersizliği sebebiyle kontrol altına alınamadığı belirtiliyor.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek isteyen bölge halkı, polis tarafından "Özel Güvenlik Bölgesi" gerekçesiyle engelleniyor.

GÜNCELLEME: 19.10

Milas Belediye Başkanı: Yol kapanıyor, derhal Çökertme’yi terk edin

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ne yazık ki tüm çabalarımıza rağmen Çökertme yanıyor. Saat oldu ne helikopter var ne uçak…Yol kapanıyor derhal Çökertme’yi terk edin…" ifadelerini kullandı.

Ne yazık ki tüm çabalarımıza rağmen Çökertme yanıyor. Saat oldu ne helikopter var ne uçak…Yol kapanıyor derhal Çökertme’yi terk edin… pic.twitter.com/brMdTYszeC — Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 1, 2021

Tokat iki saat önce yaptığı paylaşımda "Akşam olmadan Çökertme’ye havadan müdahale şart. Tüm yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz." demişti.

Akşam olmadan Çökertme’ye havadan müdahale şart. Tüm yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz. pic.twitter.com/CXZS3gfEuE — Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 1, 2021

Bir saat önceyse Tokat "Saat 17.23 Alevler Çökertme’ye yaklaştı. Hala hava desteği bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNCELLEME: 18.20

Muğla Menteşe'de ormanlık bölgede yangın çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Göktepe ile Sungur Mahalleleri arsında Kızılbelen mevkiinde orman yangını başladı. Köydeki vatandaşlar yangını söndürmek için genci, yaşlısıyla seferber oldu.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Öte yandan Hisarönü'ndeki yangının rüzgârın etkisiyle arttığı ve giderek yayıldığı bildirildi.

GÜNCELLEME: 17.30

MSB: Marmaris Turunç Mahallesi'nde vatandaşlarımızın tahliyesi için iki çıkarma gemimiz sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Marmaris’te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" açıklamasını yaptı.

GÜNCELLEME: 17.10

Yangınlardan dolayı 864 kişi hastaneye kaldırıldı, 8 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından etkilenen ve yaşamını yitiren kişi sayısını açıkladı.

Koca'nın açıkalamalarına göre yangınlardan dolayı 864 kişi hastaneye kaldırıldı, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan'ın açıklamalarına göre:

Mersin'de yangından etkilenen 154 kişinin tamamının tedavileri tamamlanarak taburcu oldu.

Marmaris ve Bodrum’daki yangından etkilenen 203 kişiden 186’sının tedavisi tamamlandı, 17 kişinin tedavisinin hâlâ sürüyor. Yangından dolayı 1 kişi yaşamını yitirdi.

Manavgat'taki yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor. İki can kaybının eklenmesiyle birlikte bölgede yaşamını yitiren kişi sayısı 7'ye yükseldi.

GÜNCELLEME: 16.50

Marmaris'in Turunç beldesi için tahliye kararı

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı Marmaris'in Turunç beldesi için valilik tarafından tahliye kararı verildi.

Bodrum'da kontorl altına alınan yangın tekrar canlandı

Bodrum'un İçmeler mahallesi Tersane bölgesinde dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi.

Bodrum Belediye Başkanı: Mazı'daki yangın devam ediyor, herkes su depolarını dolu tutsun

Muğla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mazı'daki yangının devam ettiğini belirterek, vatandaşları bölgelerinde çıkması muhtemel yangınlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Aras, "Herkes köyündeki ve çevresindeki tüm su depolarını, tankerlerini, traktörlerini dolu tutsun. En ufak bir olayda müdahale etsin" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Mazı'da yangın devam ediyor. Aynı anda da şu anda Pınarlıveren köyümüzde otluk alanda tarlalarda bir yangın çıktı. Acil müdahale le kontrol altına aldık. Bodrumlu vatandaşlarımızdan ricam herkes kendi tarlasına sapanına sahip çıksın. Tarlasında insan bulundursun Herkes sahaya çıksın, evinde oturmasın. Şu anda çok büyük bir risk var. Bakanlık duyurdu, 3 gün boyunca özellikle bu bölgenin yangın riski çok yüksek. Herkes köyündeki ve çevresindeki tüm su depolarını, tankerlerini, traktörlerini dolu tutsun. En ufak bir olayda müdahale etsin. Herkes elinde malzeme bulundursun. Herkes önce kendi söndürmeye çalışsın. Biz yine yetişmeye çalışıyoruz ama Mazı'daki yangın devam ediyo, şimdi bölgeye geçiyoruz."

Yukarı Mazı'da dün akşam saatlerinden başlayan yangın durdurulamamış, bölgede yaşayanlar önce Aşağı Mazı'ya ardından da sahilden teknelerle çevre koylara tahliye edilmişti.

Antalya'da yangınlar sürüyor

Gebece mevkisi ve civarındaysa söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Şehir merkezinin önceki günlere kıyasla daha az duman altında olduğu belirtilirken, yaklaşık 20 tane köye gıda hijyen ve temizlik malzemelerinin götürülmesi büyük bir kafile oluşturulduğu bildirildi.

Gündoğmuş ilçesinde dün başlayan yangınınsa bugün yayıldığı ve yangının Umutlu köylüyle arasında 2 kilometre mesafe kaldığı belirtildi.

Yangın, Umutlu köyüne yaklaşıyor

Öte yandan, Beydiğin bölgesinde de alevlerin yeniden yükseldiği aktarılıyor.

Marmaris'te yangın yoğun şekilde devam ediyor

Dört gün önce yangının başladığı Marmaris'teyse yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Armutalan ilçesinde sitelerin bulunduğu bölgelerde soğutma çalışmaları sürerken, Asparan'da yangının hemen hemen kontrol altına alındığı aktarıldı.

Hisarönü mahallesindeyse muhtarlık tarafına doğru yanan evlerin olduğu belirtildi. Orhaniye mahallesi, Osmaniye ve Bayır bölgesindeyse yangının yoğun şekilde devam ettiği bildirildi. Turgut şelalesi tarafında yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

Yangının Gölmar ve Mirage otelleri tarafına kadar indiği bildirilirken, Turunç ve Kumlubük taraflarında durumun tehlikeli olduğu ve rüzgarın şiddetini artırması durumunda yangının daha fazla yayılmasından endişe edildiği bildirildi.

Bölgedeki eski köylerde uçak ve helikopterle çok fazla müdahale edilmediği, yangın alanlarında görevli söndürme ekipleri ve yaşayanların yangın söndürme çalışmalarında yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

Bölgede gıda sıkıntısı yaşanmadığı ancak, çok fazla tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.