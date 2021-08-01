Bakan Pakdemirli: Benim gördüğüm orman yerlerindeki sorumluluk belediyelerdedir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris’te Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda açıklamalarda bulundu.
Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:
- "Canın dışında her şeyin yerine bir şey konulabilir. Vatandaşlarımız evlerinden çıkarken imtina edebiliyorlar."
- "28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı."
- "Hasar tespit çalışmalarınızın yüzde 75'ini bitirdik. Tekrar belirtmek isterim Türkiye'nin yangınlarından 28 Temmuz'dan bu yana 8 vatandaşımızı kaybettik. Elbette sadece canlılarımız gitmedi hayvanlarımız gitmedi onlar için de üzülüyoruz. Bu ekosistemde kaybın önüne geçmek için çalışmalarımız devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale ediyor. Bilançonun büyümesinde bir şeyin"
Bakan: Bölge büyük olduğu için vatandaşlarımız istediği sıklıkta uçak göremiyor olabilir
- "Belediyelerimizin katkıları sonsuz müteşekkiriz. Ancak belediyelerimize ister bizim ister başka partiden. Yangınlardan sonra bilançosu hakkında bir toplanıp yerleşim yerlerine sorumluluklarının hatırlatılması lazım. Benim gördüğüm orman yerlerindeki sorumluluk belediyelerdedir. Bu anlamda siyaset üstü bir çağrıdır. Bu yangından sonra oturup bir çalıştay yapıp yerleşim yerlerinin korunması konusunda hep birlikte oturup konuşmamız gerekir diye düşünüyorum."
- "Vatandaşlarımızdan zaman zaman serzenişler duyuyorum. İşte 'uçak göremiyoruz' veya işte 'helikopter göremiyoruz'... Muğla özelinde 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 185 arasöz, 93 itfaiye iş makinası, 414 araç, 55 ambulans ve 1417 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Mücadele ettiğimiz bölge büyük olduğu için vatandaşlarımız zaman zaman semalarda istediği sıklıkta bu araçları görülemiyor olabilir."