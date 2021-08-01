TKP, Manavgat'ın ardından Marmaris'te de kriz masası kurdu

Muğla'nin Marmaris ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangınları yoğun bir şekilde devam ediyor.

TKP Marmaris İlçe Örgütü, Marmaris'teki yangınlara dair süreci takip etmek ve dayanışmayı örgütlemek amacıyla bir kriz masası oluşturdu.

TKP Marmaris İlçe Örgütü'nde yapılan açıklamada, "TKP Marmaris İlçe Örgütü Marmaris'teki yangınlara dair süreci takip etmek ve dayanışmayı örgütlemek amacıyla bir kriz masası oluşturmuştur. İletişim: 0 555 976 1207 / 0 553 242 9492" denildi.

TKP #Marmaris İlçe Örgütü Marmaris'teki yangınlara dair süreci takip etmek ve dayanışmayı örgütlemek amacıyla bir kriz masası oluşturmuştur.



İletişim: 0 555 976 1207 / 0 553 242 9492 pic.twitter.com/xelgxwo4yH — TKP (@tkpninsesi) August 1, 2021

TKP Antalya İl Örgütü de, Manavgat'ta 5 gün önce çıkan yangının ardından ilçede dayanışmayı örgütlemek amacıyla kriz masası oluşturmuştu.