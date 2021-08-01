Marmaris ve Manavgat'ta yangınlar devam ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları 5. gününe girdi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Manavgat'ın batısındaki Serik ilçesi sınırında bulunan Köprülü Kanyon civarında yangın devam ediyor.

Gebece mevkisi ve civarındaysa söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Şehir merkezinin önceki günlere kıyasla daha az duman altında olduğu belirtilirken, yaklaşık 20 tane köye gıda hijyen ve temizlik malzemelerinin götürülmesi büyük bir kafile oluşturulduğu bildirildi.

Gündoğmuş ilçesinde dün başlayan yangınınsa bugün yayıldığı ve yangının Umutlu köylüyle arasında 2 kilometre mesafe kaldığı belirtildi.

Yangın, Umutlu köyüne yaklaşıyor

Öte yandan, Beydiğin bölgesinde de alevlerin yeniden yükseldiği aktarılıyor.

Marmaris'te yangın yoğun şekilde devam ediyor

Dört gün önce yangının başladığı Marmaris'teyse yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Armutalan ilçesinde sitelerin bulunduğu bölgelerde soğutma çalışmaları sürerken, Asparan'da yangının hemen hemen kontrol altına alındığı aktarıldı.

Hisarönü mahallesindeyse muhtarlık tarafına doğru yanan evlerin olduğu belirtildi. Orhaniye mahallesi, Osmaniye ve Bayır bölgesindeyse yangının yoğun şekilde devam ettiği bildirildi. Turgut şelalesi tarafında yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

Yangının Gölmar ve Mirage otelleri tarafına kadar indiği bildirilirken, Turunç ve Kumlubük taraflarında durumun tehlikeli olduğu ve rüzgarın şiddetini artırması durumunda yangının daha fazla yayılmasından endişe edildiği bildirildi.

Bölgedeki eski köylerde uçak ve helikopterle çok fazla müdahale edilmediği, yangın alanlarında görevli söndürme ekipleri ve yaşayanların yangın söndürme çalışmalarında yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

Bölgede gıda sıkıntısı yaşanmadığı ancak, çok fazla tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.