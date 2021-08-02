Saray'dan '#helpturkey' paylaşımı: 'Aciz göstermek için...'

Türkiye'de orman yangınları devam ediyor. Dünyanın bir çok noktasında başlayan ve devam eden orman yangınları ile ilgili 3 AB ülkesi Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderme kararı aldı.

#Helpturkey TT oldu

Ayrıca vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Globall Call çağrısına katılarak dünyadan yardım istedi. Kısa süre içerisinde #helpturkey Twitter'da birinci sıraya yerleşirken 2,4 milyon tweet atıldığı görüldü.

Saray'dan paylaşım

Ancak bu kampanyayı eleştiren bazı sosyal medya kullanıcıları #WeDontNeedHelp, #StrongTürkiye ve #GüçlüTürkiye gibi etiketlerle Türkiye’nin yangın ile mücadelede yardıma ihtiyacı olmadığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, #StrongTürkiye etiketine destek vererek, şu paylaşımları yaptı:

"Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir.

35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır.

Türkiyemiz güçlüdür!

#StrongTürkiye

İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurtdışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır.

Türkiyemiz güçlüdür.

Devletimiz dimdik ayaktadır.

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz.

#StrongTürkiye

Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim."