Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 7 yangın devam ediyor

Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş, Muğla'nın, Marmaris, Köyceğiz, Milas Seydikemer ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Manavgat'ta hasar gören evde çiftin cesedi bulundu. Armutalan Mahallesi’nde, 400 hane, alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılıyor. Manavgat, Gündoğmuş'ta da üç mahalle tahliye edilirken Ümütlü Mahallesi'ne giriş yasaklandı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme'ye yangının ulaştığını ve hiçbir hava desteğinin olmadığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı son bilgilendirmede, 28 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Menteşe'deki yangın ise söndürüldü; soğutma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 32 ilde 119 yangın kontrol altında olduğunu, Antalya’da 2, Muğla’da 4 ve Tunceli’de 1 olmak üzere 7 yangınsa devam ettiğini açıkladı.