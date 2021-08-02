İBB itfaiye çalışanından yangın açıklaması: ‘Müdahale böyle devam ederse…’

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekibinde yer alan ismini vermek istemeyen bir yetkili, alevlere havadan eksik ve doğru noktalara müdahale yapılmadığını belirtti.

T24’ün haberine göre ismini vermek istemeyen yetkili, söndürme çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Yangına havadan müdahalede çok zayıf ve eksiklik var; geç kalınıyor. Yangına 1 uçak müdahale ediyor. Burada kriz merkezi diye bir şey yok. İstanbul İtfaiyesi olarak biz her yere yetişmeye çalışıyoruz. Hisarönü’nde bir felaket yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de burada ancak yetişemiyoruz. Bakanlığa bağlı ekipler çok zayıf çalışıyor, müdahalenin zor olduğu noktaları bırakıp gidiyorlar. Su istiyoruz, su vermiyorlar. Bakanlığa bağlı ekipler, bazı noktalara girmiyor. Kriz merkezi diye bir şey yok.

Havadan müdahale doğru noktalara yapılmıyor. Müdahale böyle devam ederse açık söylüyorum; Marmaris komple yanar.

101 personel, 14 araçla Marmaris’e geldik. 10 köyü kurtardık, 11’inci köye müdahale ediyoruz.”