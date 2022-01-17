Törenle sembolik anahtarlar verildi ama İzmirli depremzedeler hâlâ konteynerde kalıyor

30 Ekim 2020'de İzmir’i etkileyen 6,9 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirirken, 100 bina acil olarak yıkılmış, hasar tespiti sonrasında ise birçok bina için yeni yıkım kararı alınmıştı.

Deprem sonrasında ise evleri ağır hasar gören ya da yıkılan depremzedeler için TOKİ tarafından 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapılması kararlaştırılmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremzedeler için yapılan deprem konutlarının teslim töreninde İzmir depreminin ardından da Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3 bin 649 konut ve 511 dükkan inşa edildiğini açıklamıştı.

Depremde evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan konut inşaatlarının tamamlandığı açıklanmış olmasına rağmen, bir çok depremzedenin evlerinin anahtarlarını alamadığı ortaya çıkmıştı.

soL’un edindiği bilgiye göre, yapılması planlanan evlerin metrekareleri, oda ve kat sayıları da düşürüldü.

Gelinen son durumu öğrenmek için İzmirli depremzedelerle görüştük.

Bir depremzede son durumlarına ilişkin şöyle konuştu:

‘Teslimat yapılmış değil’

“Deprem sonrasında nasılsa şimdi de evimiz olsun diye aynı şekilde bekliyoruz. Teslimat yapılmış değil. Metrekareler düştü, oda sayıları azaldı. Kat sayıları da düşürüldü. Bunlar için kura sistemi vardı. Zemin kat ya da yukarıdaki rezerv alandan olma olasılığının oluşu bizleri üzdü. Farklı bir alternatif üreteceklerini söylediler. Ne üretecekler ya da ne olabilir henüz bilmiyoruz”.

‘Biz konteynerde kalmaya devam ediyoruz’

Konteynerde kalmayı sürdürdüklerini söyleyen İzmirli depremzede yurttaş, “Şu an kura çekilişi ertelenmiş durumda. Tarih de söylemediler, öyle ortada kaldı. Biz hâlâ konteynerde kalıyoruz. Kolay değil. Zaten her şeyimiz gitti. Bir de böyle evle alakalı sorunlar yaşıyoruz. Hem metrekaresi düştü, hem kat sayısı azaltıldı. Oda sayısı düştü. Bunlar tabii olumsuz ve üzücü gelişmeler. Bilmiyorum artık” diye konuştu.

‘20 metrekarelik alanda oturuyoruz’

Kaldıkları konteynerlerde çok fazla ısınma sorunu yaşamadıklarını ancak konteynerlerin oldukça küçük olduğunu ifade eden yurttaş, “Konteyner küçük sonuçta, kolay olmuyor. 120 metrekareden sonra 20 metrekarelik konteynerde yaşamak zor. Toplam 20 metrekarelik bir alanda oturuyoruz” dedi.

‘Bloklarımız 8 kat idi, 5’e indi...’

soL’un görüşünü aldığı bir diğer depremzede ise süreç açısından "daha şanslı" olan kişilerden biri olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

“Devlet belli bir çalışma içerisinde. Bir el attılar, belki İzmir’in göbeği diye el atmışlar da olabilir. Sanırım nisan ayı itibarıyla teslim söz konusu. Ben bu ayı bekliyorum. Tabii, istediğimiz ölçülerde metrekare, kat ya da oda sayısı olarak yapılmadı. Bloklarımız 8 kat idi, 5 kata kadar indi. Ama ben diğer arkadaşlar arasında kendimi şanslı hissedenlerdenim. Çünkü yerimde aldım ben, yerimde denk geldi bana. Biliyorsunuz, başka bir proje daha var, Bayraklı’da... Ben Manavkuyu’da aldım, evimizin ederini de yakalamış olduk”.

Nisan ayında teslimatın söz konusu olacağını öğrendiğini ifade eden depremzede yurttaş, sözlerini şöyle noktaladı:

“Şu an yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bu zaman zarfında sıkıntılar yaşadık. Prosedür gereği çok geç ilerleyen bir süreç oldu, devletin kurumlarına ulaşamadık. Öte yandan çok kalabalıktık, bir araya gelemiyorduk. Ancak bu durum bir araya gelmemize de sebep oldu. Ben metrekaremden şikayetçiyim ama yapabilecek başka bir şeyim yok. Çünkü devlet vermedi o metrekareyi. Çok itiraz oldu, inşaatlar durma aşamasına geldi ancak başarı ile sonuçlanmadı. Devlet dikkate almadı, dolayısıyla bildiklerini okudular”.