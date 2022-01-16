İzmir'de sözler tutulmadı, yüzlerce depremzede evlerini istiyor

İzmir'deki depremde evleri ağır hasar gören depremzedeler için 26 Kasım’da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile “anahtar teslim töreni” düzenlenmişti. Erdoğan'ın, "Bu konutlar sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir" ifadelerini kullandığı törende 8 hak sahibine sembolik olarak evlerinin anahtarları verilmişti.

Ancak 8 depremzede dahil, yüzlerce mağdur vatandaşın evlerinin anahtarlarını alamadıkları ortaya çıktı.

Depremzedeler “Anahtarlarımızı istiyoruz” diyerek isyan etti.

Mağduriyet devam ediyor

Sözcü’den Gökmen Ulu’nun haberine göre, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremden sonra, evleri ağır hasar gören depremzedeler için TOKİ tarafından 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapılması kararlaştırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın oluşturduğu 7 proje alanında inşa edilen yapılar için hak sahiplerinden görüş alınmazken, mağdur vatandaşların evlerinin ebatları küçültülerek, 120 metrekare olan dairelerin büyüklüğü 65 ile 110 metrekare seviyelerine düşürüldü.

Öte yandan, deprem mağdurları için yapılan konutları ücretsiz verilmeyeceği söylenirken, hak sahiplerinden ne kadar para alınacağı da belirsizliğini koruyor.

Erdoğan ‘sözümüzün eriyiz’ demişti

İlk etapta tamamlandığı açıklanan 596 konut ve 145 dükkanın anahtar teslim töreni 26 Kasım 2021'de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile yapılmıştı.

Törende konuşan Erdoğan, “Bu konutlar sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir” ifadelerini kullanmıştı. 741 hak sahibine ev ve dükkanlarının teslim edildiğinin açıklandığı törende, belirlenen 8 vatandaşa anahtarları verilmişti.

Depremzedeler evlerini istiyor

Törende sembolik olarak anahtar verilen 8 vatandaş dahil, yüzlerce depremzedeye tapularının verilmemesi ve ortaya çıkan çözümsüzlük üzerine, sesini duyurmak isteyen yaklaşık 500 depremzede Proje Alanı Mağdurları Platformu'nu kurdu.

Vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Proje Geliştirme Ofisi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Platform sözcüsü Suna Yılmaz, “Depremde hem canlarımızı hem de yuvalarımızı kaybettik. Depremden bu yana geçen süre zarfında proje alanlarında oluşan mağduriyetlerimiz azalmak yerine artarak devam etmektedir. Bu nedenle tüm kurumlara ve yetkililere çağrı niteliğinde bu açıklamayı yapıyoruz” dedi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Dairelerimizi görmemize izin verilmedi. Bize sorulmadan evlerimiz hakkındaki her şey emrivaki olarak yapıldı. TOKİ tarafından noter huzurunda kura çekildi ama depremzedelerin çekilişe katılımına izin verilmeyerek gizli tutuldu. Sadece bir yerel televizyon kanalından yayın yapıldığını öğrendik. Kura çekimi ve sekiz kişiye formalite olarak anahtar teslimi neye göre yapıldı? Evlerimiz teslim edilmedi. Hangi daire bizim? O daireye ne zaman taşınacağız? Bilmiyoruz. Devleti yönetenler bilgi vermiyor. Bir an önce anahtarlarımızı istiyoruz” .