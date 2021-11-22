AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarıyla yaptığı sonrası açıklama yapıyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan'dan İzmirli depremzedelere: Maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz
Erdoğan, 'Konutları 20 yıla yayılan bir vadeyle vatandaşlarımıza tahsis edeceğiz. İzmirli depremzede vatandaşlarımızı maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarıyla yaptığı sonrası açıklama yapıyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: