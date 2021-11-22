Erdoğan'dan İzmirli depremzedelere: Maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz

Erdoğan, 'Konutları 20 yıla yayılan bir vadeyle vatandaşlarımıza tahsis edeceğiz. İzmirli depremzede vatandaşlarımızı maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarıyla yaptığı sonrası açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İzmir'de deprem sonrası tarihin en büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. Bayraklı'da 1391 konut ve 302 dükkan inşa ettik. 26 Kasım'da bu konutları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yine Bayraklı'da rezerv alanda 3649 konut ve 51 dükkan yapıyoruz. 397 konutu yılbaşında tamamlayıp teslim edeceğiz.

Bu konutları ilk 24 ayı ödemesiz, 20 yıla yayılan bir vadeyle vatandaşlarımıza tahsis edeceğiz. İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz.

'Enflasyonla tek bir mücadele yöntemi yok'

Kurdaki hareketlerin de etkisiyle yükselen enflasyon ve fiyatlardaki artış elbette ki vardır. Ülkemizde kurdaki hareketlerin etkisiyle enflasyonla sonuçlanan sıkıntılar vardır. Ama önce sorunun adını doğru koymamız lazım. Sadece kurdaki yükselişe bağlı olarak ortaya çıkan fiyat artışıyla yatırımı, üretimi, istihdamı doğrudan etkilemez. Enflasyonla tek bir mücadele yöntemi yoktur."

Haber

AKP’den krize karşı 'Zeka Küpü' harekatı!