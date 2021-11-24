TMO'dan un fiyatlarıyla ilgili açıklama: Endişeye gerek yok

TL’nin dolar kuru karşısındaki hızlı değer kaybının ve yüksek enflasyon oranlarının sürmesinin ekmek fiyatlarını 3-4 TL aralığına kadar arttıracağı söyleniyordu. Ekmek fiyatlarındaki değişikliklerin özellikle un fiyatlarındaki maliyet artışı nedeniyle gündemde olduğu aktarılmıştı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yapılan açıklamada, "Son günlerde hububat ve un piyasalarında yaşanan fiyat artışlarına yönelik kamuoyunu yanıltıcı değerlendirilmeler yapıldığı gözlemlenmektedir" denildi.

Piyasaya un arzı konusunda endişeye gerek olmadığı belirtilen açıklamada, "Kasım ayında satışlara başvuran firmaların buğday ihtiyacını azami ölçüde karşılayabilmek için toplam 516 bin ton ekmeklik buğday satışa açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

'Gerekmesi durumunda ilave tedbirler alınabilir'

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"TMO 5 aylık kısa bir sürede 4 milyon tona yakın hububatı piyasaya arz etmiş olup stoklarını takviyeye ve satışlarına tüm hızıyla devam etmektedir.



TMO olarak un sanayimiz ile işbirliği içinde çalıştığımızı ve silolarımızdan çıkan ürünlerin fırınlara satışına kadar tüm aşamaları yakın takipte olacağımızı, ürün temininin kesintisiz devam ettiğini ve piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığının altını bir kez daha çizmek isteriz.

Piyasalar TMO tarafından anlık olarak takip edilmekte olup gerekmesi durumunda ilave tedbirler de alınabilecektir. Halkımızca son dönemde piyasada yer alan spekülatif haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."