TMO'dan un fiyatlarıyla ilgili açıklama: Endişeye gerek yok

TL’nin dolar kuru karşısındaki hızlı değer kaybının ve yüksek enflasyon oranlarının sürmesinin ekmek fiyatlarını 3-4 TL aralığına kadar arttıracağı söyleniyordu. Ekmek fiyatlarındaki değişikliklerin özellikle un fiyatlarındaki maliyet artışı nedeniyle gündemde olduğu aktarılmıştı.
Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yapılan açıklamada, "Son günlerde hububat ve un piyasalarında yaşanan fiyat artışlarına yönelik kamuoyunu yanıltıcı değerlendirilmeler yapıldığı gözlemlenmektedir" denildi.
Piyasaya un arzı konusunda endişeye gerek olmadığı belirtilen açıklamada, "Kasım ayında satışlara başvuran firmaların buğday ihtiyacını azami ölçüde karşılayabilmek için toplam 516 bin ton ekmeklik buğday satışa açılmıştır" ifadelerine yer verildi.
'Gerekmesi durumunda ilave tedbirler alınabilir'
Açıklamanın bir bölümü şöyle: