Ekmeğe bir zam daha: Fiyatlar 4 TL’yi bulacak

TL’nin dolar kuru karşısındaki hızlı değer kaybının ve yüksek enflasyon oranlarının sürmesinin ekmek fiyatlarını 3-4 TL aralığına kadar arttıracağı belirtildi. Ekmek fiyatlarındaki değişmenin özellikle un fiyatlarındaki ciddi maliyet artışı nedeniyle gündemde olduğu aktarılıyor.

Kamudan acil destek talep eden fırıncılar, çözüm bulunamazsa ekmek üretiminde büyük bir riskle karşı karşıya kalınacağını, fırınların artık un alamamaya başladıklarını ifade etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, fırınların yüksek maliyet nedeniyle 10 güne kadar kepenk kapatmaya başlayacaklarını ifade eden Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası (TEÜS) Genel Başkanı Cihan Kolivar, "50 kilogramlık un çuvalının fiyatının son 2 haftada 200 TL’den 360 TL’ye çıktığını" belirtti.

Un fiyatlarındaki bu artışın süreceğinin de altını çizen Kolivar, zammın fırınlar açısından çözüm olmadığını ve bugünden itibaren İstanbul’da bazı fırınların 3-4 TL aralığında ekmek satmaya başlayacaklarını ifade etti.

TEÜS Genel Başkanı Kolivar konu hakkında şöyle konuştu:

“Bize doğalgaz ve suyu belediyeler veriyor. Ruhsatlı fırınlarda bunları en azından indirimli verin. Mesela bizde sanayi tipi doğalgaz yerine ev tipi yapın. Ruhsatsız fırınlara da doğalgaz ve su vermeyin. Çünkü onlar hem kaçak hem de kayıtdışı işçi çalıştırarak zaten maliyetini düşürüyor ve haksız rekabete neden oluyor. Bunlara belediyenin dur demesi gerekiyor ama tüm taleplerime rağmen ruhsatsız fırınlar konusunda belediye bize yardımcı olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu herkesle kucaklaşacağız diyor. Biz de diyoruz ki ruhsatsız fırınlara karşı sadece kanunu uygulasın belediyeler yeterli. Böyle giderse işini düzgün ve kanuna uygun yapan fırınlar üretim yapamayacak.”

