Halk hayat pahalılığına karşı sokağa çıktı, onlar rahatsız oldu...

Dün Ankara ve İstanbul'da hayat pahalılığına karşı elde tencere tavayla sokağa çıkan yurttaşlar, AKP iktidarını ve 'AKP muhalifi' olduğunu söyleyen kimi isimleri rahatsız etti.

soL, halkın en temel hakkını kullanmasından rahatsızlık duyanları listeledi.

Ahmet Davutoğlu

Dün halkın hayat pahalılığına karşı yaptığı eylemler sonrası konuşan eski AKP Genel Başkanı ve şimdilerde Millet İttifakı'nın ortaklarından olan Ahmet Davutoğlu, iktidara "akıl ve basiret" çağrısı yaparken, yurttaşlara yönelik ise "hiç kimse sokakta çözüm aramasın" dedi.

Davutoğlu, halkın AKP'ye karşı yaptığı tüm eylemlerde olduğu gibi yine sokağa çıkan halkı hedef alırken, "çözümün sandık" olduğunu öne sürdü.

Alaattin Çakıcı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli talebi sonrası serbest kalan mafya lideri Alaattin Çakıcı halkın hayat pahalılığına karşı sokağa çıktığı eylemi hedef alan bir diğer isim oldu.

Çakıcı'nın sokağa çıkan yurttaşlara "provokatör" demesi tepki çekti.

Oktay Saral

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Oktay Saral da sokağa çıkıp pahalılığa isyan eden yurttaşları hedef aldı. Saral, şöyle dedi:

"Bilumum muhalefet;Hepinizin canı cehenneme..!Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız.Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..!Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz,yazıklar olsun..!Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz...Hadiyin ordan müptezeller..!"

Şamil Tayyar

AKP'nin en üst karar organı MKYK üyesi Şamil Tayyar da halkı hedef alan bir diğer isim oldu. Tayyar, "Ekonomi politikasına ilişkin rezervlerimiz olabilir. Tepki de duyabiliriz. Ama sokaklardan iktidar devşirmeye kalkışmak, makul sayılamaz. Buna direniriz" dedi.

Cemil Kılıç

İlahiyatçı Cemil Kılıç da sokağa çıkılmasını hedef alırken, yurttaşların geçim sıkıntısından sokağa çıkmasını "hainlik" olarak tanımladı. Kılıç tuhaf bir şekilde "Sokağa çıkıp gösteri yapmak basını özgür ve demokratik ülkelerde işe yarar. Aksi halde her gösteri tersinden iktidarı güçlendirir" iddiasında bulunurken, "İşe yaramadığını bile bile aynı şeyi tekrar tekrar yapmak ya aptallık ya hainliktir" dedi.

Hacı Yakışıklı

Yeni Akit'in Ankara Temsilci Hacı Yakışıklı ise TKP'lilerin çağrısıyla eylem yapılmasından rahatsız oldu, "Ankara Çankaya'da yurttaşlar Ak Parti protestosu için sokağa çıktı" diyorlar! "Yurttaşlar" dediklerinin büyük çoğunluğu Türkiye Komünist Partisi üyeleri..! dedi.

Sinan Oğan

Eski MHP'li Sinan Oğan da yurttaşların hayat pahalılığına karşı sokağa çıkmasını hedef alanlardan biri oldu. "Marjinal grupların #sokağa inmesi tehlikeli provokasyonlara zemin hazırlar" diyerek yurttaşları marjinal ilan eden AKP'yle aynı safta buluşan Oğan, "Eğer sokağa inilecekse bunu yasal sendikaların kanunla garanti altına alınmış grevleri, siyasi partilerin yasal mitingleri vs yoluyla yapılır. Gerisi tehlikelidir!" dedi.

Oğan, bu sözlerine karşın dün Ankara'da ve İstanbul'da bir siyasi partinin, TKP'nin çağrısıyla yapılan eylemleri hedef aldı.

Yusuf Özoğul

AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Danışmanı Yusuf Özoğul, hayat pahalılığına karşı sokağa çıkan halkı tehdit ederken, "Sokağa dökülen hadsizlere 15 Temmuz’u hatırlatırım. Sayın cumhurbaşkanımızın bir kelimesine bakar sokakların dolması" ifadesini kullandı.